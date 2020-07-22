2020-07-22T16:07:11+03:00
Общество

Умер легендарный хоккеист СКА и олимпийский чемпион Александр Гусев

Знаменитый спортсмен скончался в возрасте 73 лет 22 июля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Умер хоккеист Александр Гусев / Фото: ХК ЦСКАУмер хоккеист Александр Гусев / Фото: ХК ЦСКА
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В среду, 22 июля 2020 года, скончался знаменитый хоккеист СКА, чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион Александр Владимирович Гусев. Легендарный спортсмен скончался в возрасте 73 лет. Он стал одним из самых титулованных советских хоккеистов.

- Прежде чем дебютировать в составе ЦСКА, воспитанник армейской ДЮСШ вместе с Валерием Харламовым играл в «Звезде» из Чебаркуля. Александр Гусев отличался великолепным катанием, чувством первого паса и прекрасным броском. Защитник провел в чемпионатах СССР 313 матчей (64 гола) и неоднократно входил в список лучших игроков сезона, - рассказали в пресс-службе хоккейного ЦСКА.

После этого он с 1984 по 1990 годы тренировал СКА МВО (Калинин). И до самой смерти продолжал выступать в ветеранских турнирах в составе ХК «Легенды хоккея СССР».

- Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста, - отметили в пресс-службе.

На данный момент о дате и месте прощания с Александром Гусевым ничего не известно. Подробности будут сообщены позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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