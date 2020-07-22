Ученые СПбГУПТД разработали уникальный материал для выращивания растений в Арктике

Продолжаем осваивать Северный полюс. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна выдали итог своей 20-летней работы и представили уникальный биоматериал, который можно использовать в Арктике. Тут сразу несколько плюсов. Во-первых, его делают из отходов. Во-вторых, субстрат станет питательной средой для выращивания растений и справится даже в условиях Крайнего Севера.

- При текстильной переработке химических и натуральных волокон образуется значительное количество отходов, оказывающих весомую экологическую нагрузку на литосферу, - рассказывает один из авторов разработки, доцент кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов имени Меоса Наталья Свердлова. - Мы представили прогрессивный метод утилизации таких отходов - включили их в качестве наполнителя в композиционный материал, который далее используем как питательную среду для выращивания растений,

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Самое главное, благодаря разработке ученых СПбГУПТД на территории Арктики теперь можно разбить огород, что значительно расширит разнообразие продуктов питания за полярным кругом. А еще он может выполнять жизненно важную функцию – обеспечивать комфорт людям, которые вынуждены находиться в ограниченном пространстве: в космических кораблях или на подводных лодках.

Для жилых помещений ученые придумали удобную форму – субстрат спрессовать в виде блоков нужного размера. Так они не будут распространять пяль вокруг и при этом будут поддерживать комфортные условия для растений: влажность, кислородный баланс, контролируемый индекс бактериального заражения поверхности субстрата.

Ученые утверждают, что в качестве наполнителя в композиционных материалах можно использовать отходы бумаги, опавшую осеннюю листву и даже молотую кофейную гущу.

- Это открывает широкую перспективу производства искусственных субстратов для выращивания травяных газонов, овощных культур, грибов и других растений, - комментирует доцент кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А. И. Меоса, Штягина Людмила. – Мы понимаем, что производство искусственных субстратов по разработанной нами технологии способно обеспечить значительный экологический и экономический эффект.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Результатом широкомасштабной научно-практической двадцатилетней работы, проделанной в СПбГУПТД, стали десятки патентов и более сотни публикаций. Исследования подтвердили перспективность использования искусственных волокнистых субстратов не только как новый способ улучшения экологической обстановки, но и как один из путей вторичного использования отходов текстильной промышленности.

Кроме того кафедра наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А. И. Меоса Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна не первый год ведет работы, вязанные с оптоволоконными светоизлучающими тканями, которые могут использованы в медицине полярных областей, разработаны композиты на основе фторопласта, в емкостях из которых могут долгое время храниться агрессивные и ядовитые жидкости, продолжаются работы по созданию принципов получения многослойных тепло-, термо-защитных материалов нового поколения.