2020-07-22T17:13:43+03:00
Общество

Все торговые центры откроются 27 июля 2020 года в Ленинградской области

В магазинах находиться можно будет только в масках, а рестораны и кафе работать на вынос
Лилия КОЗЛОВА
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Ленобласть открывает все торговые центры с 27 июляЛенобласть открывает все торговые центры с 27 июляФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Долгожданное событие произойдет в Ленинградской области. С 27 июля 2020 года в 47-м регионе откроются все торговые центры, которые не работали четыре месяца из-за пандемии коронавируса. Об этом администрация области сообщила в среду, 22 июля.

- В красной и желтой зонах будет разрешена работа ТЦ и ТК без ограничений по общей площади и ассортименту, - отметили в правительстве.

Однако в торговых центрах откроются не все магазины. Разрешено работать только тем, чья площадь торгового зала не превышает 800 квадратных метров. Остальным придется подождать нового постановления о послаблениях.

Пускать в магазины покупателей тоже будут не сразу всей толпой, чтобы не провоцировать новые заражения. Так, согласно распоряжению правительства, посетителей в зале должно быть из расчета 1 человек на 8 квадратных метров.

Разумеется, все посетители торговых центров, а также персонал должны быть в защитных масках. За соблюдением этих правил будет следить охрана ТК и ТЦ.

А вот ресторанчики в кафешки в ТЦ пока что не смогут полноценно открыться. Работа их разрешена, однако только в формате на вынос.

Напомним, что ранее стало известно об открытии "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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