Можно ли победить гепатит С в России

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гепатитом С инфицировано не менее 71 миллиона человек. Каждый год от последствий этой болезни умирают около 400 тысяч больных в мире.

Россия занимает пятое место в мире по распространенности гепатита С. Только в 2019 году выявили более 45 тысяч новых случаев. А всего, по данным Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, оценочное число случаев хронического гепатита С (ХГС) составляет от 3 до 5 миллионов. Недооценивать болезнь нельзя: доказано, что она провоцирует фиброз, цирроз и гепатоцеллюлярную карциному (злокачественную опухоль) печени, а также серьезные хронические заболевания. Некоторые из них входят в первую тройку причин смертности - в том числе как минимум семь видов онкологических заболеваний.

- Доказано, что вирус гепатита С оказывает системное влияние на организм, — говорит профессор, начальник кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, главный внештатный инфекционист Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН Константин Жданов. — Он поражает не только печень, но и другие органы и системы организма, нередко являясь причиной таких серьезных патологий, как сахарный диабет, злокачественные новообразования, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Поэтому сегодня во всем мире подчеркивается важность раннего начала лечения хронического гепатита С для предотвращения развития этих заболеваний.

В 2016 году страны — члены Всемирной организации здравоохранения приняли первую в истории Стратегию сектора здравоохранения, предусматривающую элиминацию (снижение распространения заболевания до минимального уровня, - прим. ред.) вирусных гепатитов. Так, до 2030 года планируется повысить выявление новых случаев гепатитов В и С до 90%, снизить заболеваемость на 90%, а смертность – на 65%. В настоящее время 33 страны уверенно движутся к победе над хроническими вирусными гепатитами, но Россия в их число не входит. Важность профилактики и раннего начала лечения, к сожалению, у нас понимают не все. Однако, нужно принять во внимание, что гепатит С оказывает системное влияние на организм, тем самым поражая не только печень, но и другие органы, нередко являясь причиной таких серьезных патологий, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения функции почек и многие другие болезни, на борьбу с которыми из российского бюджета тратят миллионы рублей. И тогда становится ясно, что экономия в результате лечения может в разы превышать расходы. Особенно в долгосрочной перспективе.

За 31 год с тех пор, как вирус был открыт, ученые сильно продвинулись вперед в вопросах его изучения и разработки терапии. Первые попытки лечения ХГС препаратами интерферона достигали лишь 20% эффективности и длились до 78 недель. Затем появились безинтерфероновые противовирусные препараты с эффективностью более 95%. Вершиной эволюции стали пангенотипные схемы последнего поколения. Благодаря высокой противовирусной активности они позволили сократить длительность лечения всего до восьми недель.

- Современные препараты для лечения ХГС предоставляют нам универсальный подход и позволяют решать большинство медицинских проблем в этой области, — добавил Константин Жданов.— Сейчас не составляет особого труда подобрать схему терапии для трудных пациентов с ХГС и циррозом печени, хронической болезнью почек или другими сопутствующими патологиями. При этом во время лечения пациентам уже не приходится часто обращаться к специалисту для контроля процесса терапии, как раньше. Дополнительным преимуществом пангенотипных схем является упрощение диагностики. При этом короткий восьминедельный курс позволяет вылечить больше пациентов при сокращении нагрузки на систему здравоохранения.

Охват лечением в России сейчас в три раза меньше количества вновь выявленных случаев болезни. Более того, по данным «Коалиции по готовности к лечению» (ITPC), в 2018 году более половины выделяемого бюджета на противовирусные препараты были потрачены на покупку интерферонов. На прямые противовирусные схемы пришлось всего 8,6% объема закупок.

Помимо охвата лечением, по-прежнему, малодоступными для пациентов остаются и диагностика, и даже полноценная информация о необходимых действиях после выявления антител к гепатиту С.

Вопрос о важности элиминации вирусных гепатитов регулярно поднимается экспертным и пациентским сообществом. В частности, в ноябре 2019 года данная тема обсуждалась в рамках круглого стола на Всероссийском конгрессе пациентов. По итогам в Минздрав, Совет Федерации и Государственную думу была направлена резолюция с рекомендациями по ключевым проблемам, которые нужно решить, чтобы свести к минимуму количество новых случаев заболевания в стране.