2020-07-22T18:40:07+03:00
Общество

Воспитатели переодели мальчиков в девичьи платья в детском саду Архангельской области

Странные воспитательные меры спровоцировали проверку в учреждении
Лилия КОЗЛОВА
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В детском саду Котласа воспитатели переодели мальчиков в девичьи платьяВ детском саду Котласа воспитатели переодели мальчиков в девичьи платьяФото: Артем КИЛЬКИН
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Большой скандал разразился в городе Котласе Архангельской области. В среду, 22 июля 2020 года, стало известно, что в детском саду «Родничок» одна из воспитательниц насильно переодевала мальчиков в платья для девочек. Как оказалось, об этом стало известно еще 25 марта, когда к детской правозащитнице области Ольге Смирновой обратилась мама одного из детей.

- Мама ребенка рассказала, что двух мальчиков переодели в платья из-за их поведения. Об этом случае знали не только воспитатели и няни, но и заведующая детским садом, - рассказала Ольга Леонидовна.

После этого началась проверка, которая завершилась весной. Но позже в истории появился новый поворот.

Все происходящее попало на видео, которое позже оказалось в руках защитницы детей. На нем, с ее слов, хорошо видно, как малышей ведут заведующая детским садом, социальный педагог и еще две сотрудницы. Сначала в одну сторону, пока мальчики в своей одежде, а после обратно в группу - уже в платьях. Прямого насилия на видео нет. Однако методы наказания омбудсмену показались странными.

Эти кадры также видели и сотрудники комитета по образованию области, которые еще весной, вместе с прокуратурой и полицией проводили проверку в детском саду.

- Сейчас в детском саду опять идет процесс проверок, - поделилась Ольга Смирнова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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