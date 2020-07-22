2020-07-22T20:31:34+03:00
Общество

"Нам сказали - у вашего ребенка перелом позвоночника": поход в квест-комнату на день рождения сына обернулся для петеруржцев кошмаром

Мальчик сорвался с лестницы, пролетел три метра вниз головой и ударился всем телом о бетонный пол
Сергей ВОЛЧКОВ
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11-летний мальчик чуть не сломал спину в квест-комнате.11-летний мальчик чуть не сломал спину в квест-комнате.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жуткая история приключилась на днях в одном из петербургских «квест-румов» в Соляном переулке Санкт-Петербурга. Как сообщают городские СМИ, во время игры «Мир динозавров» серьезно пострадал 11-летний мальчик. По словам отца ребенка, он слетел с лестницы и ударился всем телом о бетонный пол, заработал компрессионный перелом позвоночника и тяжелую черепно-мозговую травму.

- 20 июля моему сыну исполнилось 11 лет, и мы решили сделать ему подарок, - рассказал «Комсомольской правде»-Петербург Евгений Ермолаев. – Он выбрал этот квест сам. Мы в квестах участвовали и раньше, но они были достаточно безобидными и простыми, а здесь, несмотря на возрастную маркировку «6 +», все оказалось совершенно иначе.

ЧП случилось, когда семья вся вместе перебиралась из одной квестовой локации в другую.

- Переход был оформлен в виде отверстия в полу, - продолжает наш собеседник. – Вниз вела лестница – причем совершенно обычная, просто две палки с перекладинами. Никакой страховки, ничего.

По словам Евгения Ермолаева, они семьей посещают квест-комнаты не в первый раз. Но с такими последствиями никогда до этого не сталкивались. Фото: из личного архива Евгения Ермолаева

По словам Евгения Ермолаева, они семьей посещают квест-комнаты не в первый раз. Но с такими последствиями никогда до этого не сталкивались. Фото: из личного архива Евгения Ермолаева

В какой-то момент мальчик сорвался вниз и упал на бетон. Перепуганные родители тут же вызвали «Скорую» и попросили персонал включить свет – до этого игра проходила практически в полной темноте. Но, по словам Евгения, выяснилось, что никаких источников освещения в квестовой комнате в принципе не предусмотрено.

Прибывшая на вызов бригада «Скорой помощи» лезть за ребенком отказалась и вызвала МЧС. Спасатели извлекли мальчика из конструкций и отправили в больницу имени Рауфхуса.

- Нам поначалу наговорили кучу страшных вещей, - признается Евгений. – Сказали, что у него двусторонний компрессионный перелом позвоночника, что это очень серьезно. Но, к счастью, обошлось – выяснилось, что ему повезло отделаться синяками и сильным сотрясением мозга.

По следам инцидента мужчина написал заявление в полицию. Сейчас злополучный квест закрыт, внутри работают сотрудники правоохранительных органов.

Жуткий инцидент произошел на квесте "Мир динозавров". Фото: официальный сайт компании Ilocked

Жуткий инцидент произошел на квесте "Мир динозавров". Фото: официальный сайт компании Ilocked

- Судиться мы ни с кем не собираемся, - констатирует Евгений. – Нам не нужны ни компенсации, ни что-либо подобное. Я хочу лишь, чтобы больше ни с кем такого, как с моим сыном, не случилось.

Между тем в компании Ilocked, которой принадлежит квест, настаивают: ответственность за ребенка должны нести сами родители.

- Перед началом квеста все участники в обязательном порядке проходят инструктаж, - пояснил «Комсомолке» совладелец компании Евгений Ощепков. – Плюс – подписывают договор, согласно которому ответственность за несовершеннолетних несут родители либо опекуны. В данном случае родители с правилами ознакомились, договор подписали.

Также Ощепков отметил, что папа и мама пострадавшего ребенка пока не обращались к компании с какими-либо просьбами или требованиями. Отвечать на вопрос, планирует ли компания самостоятельно сделать первый шаг навстречу семье, мужчина отказался.

Отец ребенка обратился в полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отец ребенка обратился в полицию.Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем временем этой историей заинтересовалась прокуратура Санкт-Петербурга. В ведомстве организовали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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