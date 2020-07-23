Пожарные спасли человека с горящего катера в Неве

Пожарные Ленинградской области благодаря своей смекалке и выучке спасли человека с горящего катера. В 20 часов в среду, 22 июля 2020 года, в центр МЧС поступило сообщение о том, что в граничащем с областью районе в акватории реки Невы в районе поселка Понтонный Санкт-Петербурга горит катер. Спасатели выехали на место и увидели, как по реке дрейфует небольшое судно, из которого идет дым.

- Судно находилось на расстоянии около 350 метров от берега, на борту был человек и просил о помощи. Оценив обстановку, командир отделения 102 пожарной части Роман Кулагин проявил смекалку и принял неординарное решение, чтобы спасти судоводителя, - рассказали в МЧС Ленобласти.

Спасатель заметил на берегу гидроцикл и попросил у хозяина его одолжить. Запрыгнув на «водный мотоцикл», он домчал до горящего судна, снял человека с борта и доставил его на берег. Затем Роман повторно вернулся к судну и, взяв его на буксир, пришвартовал катер к берегу, где уже была подготовлена пожарная техника для тушения.

Катер отбуксировали к берегу, где его ждали пожарные / Фото: МЧС Ленобласти

- Двигаясь вверх по Неве, ближе к левому берегу около Рыбацкого, перегрелся один из моторов. Я, отключив его, продолжил движение на одном двигателе. Потом, после запуска неисправного двигателя, раздался хлопок и произошло возгорание. Попытки самостоятельно потушить пожар не удались, поэтому я позвонил по телефону 112 для вызова спасателей… А когда весь катер уже был в дыму, подъехал сотрудник на гидроцикле и меня с катера снял. Отвез меня на берег, там пирс был. А потом с помощью гидроцикла спасатель оттащил катер к правому берегу, где его начали тушить. Хочу искренне поблагодарить этого человека, - рассказал спасенный мужчина.

Благодаря смелым, решительным и нестандартным действиям огнеборцев удалось не только в кратчайшие сроки справиться со стихией, но и спасти человека.