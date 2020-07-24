К концу года может закрыться половина фитнес-клубов Санкт-Петербурга

В начале июля тренажерные залы снова распахнули свои двери для посетителей после приостановления работы из-за пандемии. К обычному режиму работы вернулись около 200 физкультурно-спортивных организаций. Исключение пока только для тех, кто находится в торговых центрах. Их порядка 150. «Комсомольская правда»-Петербург поговорила с представителями фитнес-индустрии и узнала, как на них отразился коронакризис и что будет с ценами на услуги.

«БЕЗ ЗАРПЛАТ ДЛЯ РУКОВОДСТВА»

Одна из крупнейших сетей фитнес-клубов ALEX FITNESS после вынужденной паузы пребывает, словно в летаргическом сне: посещаемость сократилась на 30%, а продажи и то больше – на 50%.

- В ситуации криза не впервые. Но именно в таком никогда не были. В России у нас 74 клуба, из них 19 находятся в Санкт-Петербурге. Думаю, что 2 фитнес-центра в Северной столице точно не откроются, - рассказывает президент сети Алексей Ковалев. – Все дело в финансах. Если большие долги, собственник не пошел нам на встречу, пока были закрыты, и ближайший год все, что мы заработаем, отдадим, то работать дальше нет смысла. Готов к тому, что треть своей компании придется потерять.

Посещаемость сократилась на 30%, а продажи и то больше – на 50%.Фото: Артем КИЛЬКИН

На время простоя ALEX FITNESS, как и многие спортивные клубы, попытался приспособиться к текущей ситуации и проводил бесплатные онлайн-занятия. По словам руководителя сети, на этом не заработаешь. Многие сотрудники, а их 2703 человека, добровольно отказались от премии. А топ менеджмент, в том числе и Алексей Ковалев, полностью от зарплат.

- Ситуация тяжелая, но ни о каком повышении цен речь идти не может. Они остались прежними, - отмечает руководитель сети. - В ближайшие 2-3 месяца прибыли не ждем.

По его словам сейчас важно, чтобы люди не боялись и шли на тренировки: вакцину от коронавируса пока не изобрели, а занятия спортом укрепляют иммунитет и организм может самостоятельно противостоять инфекции.

- Все требования Роспотребнадзора соблюдаем. Считаем людей, дезинфицируем и помещение, и тренажеры. Сотрудники в масках и перчатках, на ресепшене – в экранах. Измеряем всем на входе температуру. Так что бояться не стоит, - уверяет Алексей Ковалев.

Чтобы удержаться на плаву, на время ограничений клубы сдавали в аренду оборудование, проводили платные персональные онлайн-тренировки с дальнейшими бонусами для посетителейФото: Артем КИЛЬКИН

НЕ ВСЕ ИДУТ НА УСТУПКИ

Крупнейшей федеральной сети фитнес-клубов X-fit тоже не повезло. В Санкт-Петербурге у нее располагалось два клуба. Один пришлось прикрыть.

- Фитнес был в стопе более трех месяцев, мы несли колоссальные убытки и вели переговоры с собственником помещения о взаимоприемлемых условиях. Когда власти дали добро на возобновление работы, арендодатель решил нас закрыть, – говорит управляющая клубом X-Fit Аврора Наталья Локтева.

Чтобы удержаться на плаву, на время ограничений клубы сдавали в аренду оборудование, проводили платные персональные онлайн-тренировки с дальнейшими бонусами для посетителей.

– Мы с таким трудом пережили сложнейший кризисный период и теперь, едва открывшись, вынуждены свернуть деятельность, а это значит – оставить без работы около 70 сотрудников и отказать в предоставлении качественных фитнес-услуг более чем двум тысячам клиентов, - недоумевает руководительница.

Самая большая проблема – это возврат клиентовФото: Артем КИЛЬКИН

А вот собственники помещений, где находятся клубы Fitness house, оказались понимающими и вошли в тяжелое положение своего компаньона.

- Большое спасибо нашим арендодателям: 90% оказались порядочными людьми, и пошли нам на встречу, предоставив арендную плату близкую к нулю на период простоя, - признается основатель сети Алексей Фурсов. - Особых доходов за это время у нас не было, поэтому приходилось использовать резервы для выплаты зарплат и коммунальных платежей.

Несмотря на это, коронавирусные ограничения сильно ударили по бизнесу: выручка упала в 20 раз, а расходы снизились на 50%.

- В Санкт-Петербурге около 50 клубов Fitness house. Открылось около 70%.Один пришлось закрыть навсегда. Но он и до кризиса плохо работал, - обращает внимание Алексей Фурсов. - Цена на персональные тренировки осталась без изменений, а годовую карту продаем со скидкой. Несмотря на это, посещаемость пока минус 35% по сравнению с прошлым летом.

У Fitness24 дела обстоят радужнее. Все три петербургских клуба удалось сохранить. Цены остались на прежнем уровне. Вот только посетители пока туда не спешат.

- Если прошлым летом в клубе на Ветеранов с самого утра было человек 20, то сейчас – около 5, - озадачена менеджер по рекламе Мария Москаленко. - В общей сложности, отток посетителей на 15% по сравнению с прошлым летом. Но мы надеемся на лучшее.

Для открытия все тренажерные залы обязаны получить специальный QR-код, подтверждающий выполнение установленных требований в период пандемии.Фото: Артем КИЛЬКИН

КОМПЕТЕНТНО

«Главное – вернуть посетителей»

Наталья Борулько, представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Петербурге и Ленобласти:

- Самая большая проблема – это возврат клиентов. Июль всегда тяжелый месяц для фитнес-индустрии. Многие уезжают на дачу, в отпуск к морю. Из-за пандемии коронавируса не мало лишились работы, а значит и заработка, поэтому нет денег ходить в тренажерный зал. В среднем посетителей в фитнес-клубах Санкт-Петербурга снизилось где-то на 30%.

Индустрии сейчас нелегко и из-за того, что арендаторы дают небольшие скидки за те месяцы, которые клубы не работали. Просят полную оплату за июль. А клиенты требуют продлить свои абонементы. Для клубов это дополнительные затраты.

НА ЗАМЕТКУ

Для открытия все тренажерные залы обязаны получить специальный QR-код, подтверждающий выполнение установленных требований в период пандемии. Отсканировав его, посетитель может узнать, какие меры принимает администрация клуба для безопасной работы.

Индустрии сейчас нелегко и из-за того, что арендаторы дают небольшие скидки за те месяцы, которые клубы не работали.Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

Спрос на фитнес-тренеров вырос почти в 3-4 раза по сравнению с маем. Такие данные приводят аналитики HeadHunter Северо-Запада.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Александр Скоробогатов, профессор департамента экономики НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург:

- Особого кризиса в фитнес индустрии из-за пандемии коронавируса не заметил. Небольшая просадка в доходах, конечно, есть. Все-таки около 4,5 месяца они не работали. Зато значительно сократили затраты на персонал: оклады и премии на время закрытия многим сотрудникам урезали. Лето - это всегда не очень прибыльная пора для фитнес индустрии. Все разъезжаются в отпуска. Сейчас все наоборот. Границы закрыты, люди в городе. Далеко и надолго никуда не уезжают. К тому же петербуржцы долгое время сидели дома и хотят активного времяпровождения. На самоизоляции набрали в весе и мечтают скинуть лишние килограммы. Поэтому будущее у этого бизнеса светлое.

Любой кризис в разных отраслях приводит к отсеву слабых. Например, такие компании, у которых было тяжелое финансовое положение, обычно отмирают в такой период.

Бизнес - это всегда рискованно. Это, в любом случае, череда подъемов и спадов. Но сейчас индустрия не в самом катастрофическом положении. Тем более у сети фитнесс-клубов. У них, как правило, на такой случай есть запас финансовой и организационной прочности.