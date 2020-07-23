Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге отреставрируют за 143 млн рублей

В Петербурге планируют провести реставрацию в Воскресенском Новодевичьем монастыре, который располагается на Московском проспекте. Ремонт коснется южного корпуса с церковью Афонской Божией Матери, а также больницы при монастыре.

Работы хотят завершить к концу осени 2021 года. А сейчас идет поиск подрядчиков, которые и займутся реставрацией, следует из данных на сайте госзакупок. Всего на работы готовы выделить почти 144 миллиона рублей.

Напомним, что Новодевичий монастырь является памятником федерального значения. Церкви Афонской Божией Матери на его территории планируют вернуть первоначальный облик. А строилась эта часть монастыря в середине 19 века. Так, например, отреставрируют оконные откосы и воссоздадут на них былую живопись. На колокольне восстановят ограждение. Проведут реставрацию крылец. Коснутся работы и фундамента, фасадов, кровли, цоколя, водосточной системы и дымовентиляционных труб. Кроме того, на территории займутся благоустройством.

Реставрацию должны завершить в 2021 году. Фото: вноводевичий.рф

Что касается корпуса больницы, работы также предусмотрены с фасадом, ступенями, кровлей, ограждениями и другие. К слову, эта часть монастыря была построена в начале 20 века.

СПРАВКА «КП»

Воскресенский Новодевичий монастырь – первая женская обитель Санкт-Петербурга, которая в дореволюционное время была крупнейшей в местной епархии. Идея основания монастыря относится ко времени царствования Елизаветы Петровны. Он должен был появиться на том месте, где сейчас возвышается Смольный собор: обитель учредили в 1748 году. Но монашескую общину на этом месте создать не удалось, и в 1797 году монастырь был упразднен. К его воссозданию приступил в 1849 году император Николай I – на новом месте торжественно заложили Собор Воскресения Христова, положив начало монастырю.

На территории монастыря находится Новодевичье кладбище, где похоронены известные личности. Например, художник Михаил Врубель, поэты Аполлон Майков, Федор Тютчев, Николай Некрасов, врач Сергей Боткин.