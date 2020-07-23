Малолетний вандал разбил «бюст умирающего гиганта» в Царском Селе

В Царском Селе Санкт-Петербурга произошла беда с одной из исторических скульптур. В среду, 22 июля 2020 года, в Екатерининском парке на Камероновой галерее малолетний посетитель сбросил с пьедестала бронзовый «бюст умирающего гиганта» XVIII века. Голова юноши с грохотом затылком упала на мраморный пол, бюст получил серьезные повреждения.

- Услышав звук падения, сотрудники службы безопасности оперативно отреагировали на ситуацию и выяснили, что произведение искусства стало жертвой вандала. Он находился в парке вместе с родителями и братом. По словам отца, мальчик «по неосторожности» уронил бюст, - рассказали в Царском Селе.

Бюст - работа XVIII века / Фото: ГМЗ "Царское Село"

Сотрудники музея-заповедника составили акт, в котом зафиксировали сколы и трещины, а также особо опасную горизонтальную трещину по окружности головы.

Сейчас экспертам предстоит ценить ущерб, нанесенный скульптуре XVIII века. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи. Родителям мальчика предстоит возместить затраты на реставрацию.

Бюст умирающего гиганта был создан в Академии художеств Петербурга в 1794 году мастером Эдмом Гастклу. Это отливка с античного оригинала.

Экспертам только предстоит оценить ущерб / Фото: ГМЗ "Царское Село"

Меньше года назад, осенью 2019-го, на Камероновой галерее от рук вандалов пострадал другой бронзовый бюст XVIII века. Юношу Алкивиада опрокинул с постамента школьник, который посещал музей вместе с одноклассниками.

Бюсты на Камероновой галерее часто привлекают тех, кто любит «потереть» бронзовых героев на удачу. Особенно страдают Гомер, Сократ и Ломоносов. Неоднократно отрывали руку и повреждали голову скульптуре Гладиатора у павильона «Грот» в Екатерининском парке. В 2016-м хрупкий гальванопластический оригинал заменили на бронзовую копию.