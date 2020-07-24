Осталось продержаться два дня: Потепление придет в Санкт-Петербург с 26 июля

Холод и дожди, пришедшие в Петербург в начале недели, уже скоро покинут город. Уходящий циклон унесет вместе с собой пасмурную погоду, а с 26 июля начнется потепление. До возвращения климатической нормы осталось продержаться всего пару дней.

- Питер: еще два дня простоять и потеплеет! Пока ситуацию в городе продолжит определять тыловая часть циклона, словно замершего на акваторией Ботнического залива. Он сохранит облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди, - сообщает ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Так, по прогнозу синоптика, днем 23 июля температура воздуха составит +19…+21 градус, в Ленинградской области будет от +17 до +22. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет расти и составит 756 мм ртутного столба что ниже нормы.

Потепление станет подарком на День ВМФ.Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу петербуржцев и жителей Ленобласти ждет дождливая погода и не выше 18 градусов тепла, зато уже в воскресенье, в день проведения Главного морского парада ко Дню ВМФ, небесная канцелярия выльет последние осадки на головы празднующих и дождь закончится. Об этом «КП-Петербург» рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

Воздух 26 июля прогреется до +23 градусов, а тучи на небе сменит яркое солнце. С понедельника, 27 числа, температура воздуха вырастет еще больше и немного превысит среднюю климатическую нормы - до +28 в отдельные дни.

Август по словам, метеорологов, будет не слишком жарким, но достаточно теплым. Впрочем, это лишь общий, предварительный прогноз.