«Зенит» - «Химки» 25 июля 2020: Прогноз на матч финала Кубка России по футболу

Футбольный матч между «Зенитом» и подмосковными «Химками» состоится в Екатеринбурге 25 июля и начнется в 17:00 по петербургскому времени (19.00 – по-местному). Несмотря на то, что игра пройдет на нейтральном поле, формально хозяевами поля станут сине-бело-голубые.

На матче может присутствовать порядка трех тысяч зрителей – это 10 процентов от вместимости стадиона. Таковы требования Роспотребнадзора. Как сообщили в РФС, болельщикам команд-финалистов в качестве квоты будет выделено по одной трети имеющихся билетов. Так, и сине-бело-голубых, и красно-черных на стадионе будет поддерживать по тысяче фанатов. Им билеты продавали по льготной стоимости.

Еще тысячу билетов выпустили в свободную продажу, но несмотря на «кусачую» цену – 1900 рублей, их распродали практически мгновенно.

«КП» проанализировала прогнозы на матч полуфинала Кубка России по футболу.

До сих пор официально не объявлено, будут ли «Химки» играть в РПЛ, а замах-то уже на Еврокубки. Если подмосковная команда одолеет чемпиона страны, то попадет напрямую в групповой этап Лиги Европы. Неплохая перспектива для серебряного призера ФНЛ.

Про «Зенит» же все сказано неоднократно. Победа в Кубке – это «золотой дубль». Второй в истории, ровно десять лет спустя после первого. Уверены, Сергей Семак очень хочет записать на свой тренерский счет это достижение.

Кстати, победа «Зенита» важна для команд, занявших с 4 по 6 место в регулярном чемпионате. Это «ЦСКА», «Ростов» и «Динамо». Для первых двух от этого зависит с какого этапа они начнут свое выступление в Лиге Европы, третья в принципе сможет участвовать в этом турнире только если «Зенит» возьмет оба трофея.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ В КУБКЕ

Единственный кубковый матч эти «Зенит» и «Химки» сыграли друг против друга в 2011 году. Тогда петербургский клуб выбил соперника из турнира еще на 1/16 финала. Но, нельзя сказать, что сделал это с легкостью – итоговый счет был 2:3 в пользу «Зенита».

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ЗЕНИТ» - «ХИМКИ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорит: «Химки» команда с характером. Это именно то, что надо для Кубка.

- Крепкая команда, очень хорошо готовая физически. Хорошо убегает в контратаке, плюс — хорошие стандартные положения. Это те вещи, которые у них получаются очень хорошо, - кратко охарактеризовал соперника Сергей Богданович.

Букмекеры, в свою очередь, считают, что характера маловато. На победу «Зенита» они дают коэффициент 1,22, а на то, что Кубок возьмет «Химки» - 15,00.