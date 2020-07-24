Курортный роман, неизвестный отец и долгая беременность: детеныш морского льва впервые за 22 года родился в петербургском дельфинарии

Первый за 22 года детеныш морского льва родился в Санкт-Петербургском дельфинарии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербургский дельфинарий празднует прибавление: там впервые с 1998 года родился детеныш морского льва. Радостное событие произошло еще 9 июля, но широкой общественности о нем рассказали только спустя две недели.

Счастливой мамочкой стала девятилетняя самка морского льва по имени Михо (ударение на «о»). А вот про отца практически ничего не известно: по словам тренера морских млекопитающих Юлии Лебедевой, забеременела Михо во время краткого «курортного романа».

Счастливой мамочкой стала девятилетняя самка по имени Михо. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Раз в год мы вывозим животных на «каникулы» в Краснодарский край, - рассказала «Комсомолке» Юлия. – Там Михо познакомилась с «местным» самцом, и, собственно, все и случилось.

Интимные дела творились прямо на глазах тренеров, поэтому к беременности подопечной они были готовы и сразу после возвращения в Санкт-Петербург организовали для Михо все надлежащие условия: перевели на особый рацион, разработанный по международным стандартам, освободили от большинства физических нагрузок и стали регулярно обследовать – в том числе аппаратом УЗИ. Сама же будущая мама вела себя в точности как человек: временами переживала перепады настроения, принималась капризничать и отказываться от еды.

Пока что малыш с мамой находятся в отдельном вольере. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Самое интересное, что морские львы способны сами контролировать длительность своей беременности, - отмечает тренер. – Михо носила малыша почти двенадцать месяцев – в целом, это вполне нормальный срок – не меньше и не больше обычного.

Малыш появился на свет здоровым – причем во всех смыслах. Молодого львенка еще не взвешивали и не осматривали, но, по словам Юлии, весит он, навскидку, не меньше десяти килограмм. Поэтому весь тренерский состав делает ставку на то, что это самец – точнее удастся определить чуть позже, когда он пообвыкнется и перестанет бояться людей. Тогда же, к слову, львенку выберут имя – для этого дельфинарий планирует объявить общегородской конкурс.

Работники дельфинария еще не осматривали малыша - пока даже не известно, мальчик это или девочка. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Детеныш останется у нас, - делится планами на будущее Юлия Лебедева. – Это очень волнительное событие, так что нам хочется понаблюдать за ним подольше. Тем более он с первых дней будет жить среди людей и дельфинов – нам кажется, это станет очень интересным и познавательным опытом.