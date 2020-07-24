«Пьешь чай, а в перерывах получаешь пятерки»: как проходила дистанционная сессия в университетах Санкт-Петербурга

Сессия всегда вызывала особые чувства у студентов, но в этом году из-за перехода на дистанционное обучение условия сдачи экзаменов резко изменились. Мы решили узнать, как проходил этот период в вузах Петербурга, и как к этому отнеслись сами студенты.

Ирина КРИВЧИКОВА, 1 курс СЗИУ РАНХИГС

- Некоторые экзамены и зачеты проставляли по нашей работе во время семестра. Больше проблем появилось у тех, кто недостаточно работал вовремя занятий. Им приходится лично созваниваться с преподавателем и отвечать на вопросы. Основная же часть группы сдает экзамены в тестовой форме дома перед компьютером. В таком формате проведения сессии не хватает личного контакта с преподавателями, потому что очно всегда можно как-то с ними договориться, что-то доспросить.

Ирина КРИВЧИКОВА.

Но в то же время отсутствие стресса во время ответа, спокойная обстановка - это преимущества дистанционного формата, ты как-будто пьешь чай, а в перерывах получаешь пятерки. Ну и конечно, тут появляется большой простор для тех, кто хочет списать, способов можно придумать огромное количество, а в крайнем случае и просто воспользоваться поиском в интернете.

Дмитрий ПУХОВ, 1 курс СпбГУТ

- У каждого преподавателя свой подход к тому, как принимать экзамен: кто-то выбирает тестовый формат, кто-то ставит автоматом, а вот кто-то заставляет поработать. К примеру, на следующем экзамене мы будем решать одновременно всей группой тест онлайн под наблюдением преподавателя. Он включит демонстрацию экрана, где отображен вопрос и даст время на него ответить и так несколько раз. Если ты набираешь более 70% правильных ответов, то только тогда остаешься один на один с преподавателем, где он задает экзаменационные вопросы.

Дмитрий ПУХОВ.

И только так ты получаешь четыре или пять. Но не всегда всё так сложно, автоматы не перестают радовать студентов. Несмотря на такой непривычный формат, сдавать сессию дистанционно оказалось проще. Во-первых, не нужно рано вставать, во-вторых, не так трудно списать. Конечно, преподаватели за этим следят, но можно постараться, чтобы не заметили. Недавно я пришел к другу во время его экзамена и просто давал ему ответы, которых он не знал. Вот такая коллективная работа.

Артем ТЕСЛЮК, 1 курс ВМедА им.Кирова

- Наша сессия началась довольно поздно, поэтому сейчас она только в самом разгаре. Еще неизвестно, как будут проходить некоторые экзамены, но мне уже интересно, как дистанционного все проведут, это будет необычный опыт. Не хватает общения с одногруппниками перед входом в аудиторию, потому что это самая веселая часть экзаменов. Зато есть надежда, что сдать всё будет проще, так как основной формат сейчас - это тесты, но вот списать у нас вряд ли получится.

Артем ТЕСЛЮК.

Антон ПЕТРОВ, 2 курс РГИСИ

- По большей части теоретических предметов оценки выставили автоматом, по результатам работы во время онлайн-занятий. Некоторые экзамены по теории, конечно, провели, но "для галочки". Все прекрасно понимают, что, сидя дома перед монитором, найти ответ можно очень легко. А вот с практическими предметами, такими как танец, движение, речь было сложней.

Антон ПЕТРОВ.

Мы записывали видео, и уже по ним преподаватели нас оценивали. Здесь и отходили на второй план все плюсы дистанционной сессии, комфорт и возможность удостовериться в правильности ответа заменились на неудобство в записи видео. Иногда тебе просто не хватает пространства, чтобы, например, станцевать в комнате площадью два метра.

Маргарита ЧЕРЕНКОВА, 1 курс СпбГУП

- В нашем вузе сессия предвидится лишь в сентябре. Я думаю, что это связано со строгой дисциплиной, преподаватели побоялись массового списывания в дистанционном формате. Но, честно, я была готова сдавать все летом, да и мои одногруппники тоже. Осенью будет слишком большая нагрузка, а после сессии придется сразу идти на занятия и вливаться в новый учебный год. Да и чувство неизвестности напрягает, проще отдыхать, зная результаты своей работы.

Маргарита ЧЕРЕНКОВА.

А КАК У НИХ?

Пожилые преподаватели не справляются

Подобный формат проведения экзаменов непривычен не только для студентов, но и для самих учебных заведений, которым пришлось подстраиваться под новые условия, как с технической, так и с моральной точки зрения. Как вузы Петербурга перестроились на новый формат сдачи сессии, рассказал декан факультета радиотехнологий связи СпбГУТ Дмитрий Кирик:

- Не стоит отрицать, что в самом начале мы испытали стресс, потому что не представляли, как правильно организовать дистанционное обучение, но достаточно быстро адаптировались и к моменту сессии уже были готовы грамотно все провести. Мы постарались обеспечить визуальное общение студентов и университета, но при этом очень сильно увеличился объем работы у преподавателей. Особенно это коснулось пожилых людей, но молодыми специалистами вовремя была организована система помощи, и эта проблема решилась. Мне кажется, что такой формат обучения и сдачи экзаменов более интересен и комфортен для студентов. Мы также были готовы к тому, что вероятность списывания увеличится, поэтому количество времени, которое отводится на тест, уменьшилось, чтобы было некогда искать ответы в сторонних источниках. Даже если кому-то и удается подсмотреть ответы, при личном общении с преподавателем виден уровень знаний студента.

В некоторых университетах сессия уже закончилась, а вот остальным студентам придется еще изрядно поработать, прежде чем пойти на заслуженные каникулы.