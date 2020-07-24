2020-07-24T16:05:50+03:00
Общество

Спасатель во время отпуска на даче достал из колодца человека, потерявшего сознание

ЧП произошло в Выборгском районе
Полина ШАНДРАК
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Пожарный из Санкт-Петербурга спас рабочего, потерявшего сознание на дне колодца.Пожарный из Санкт-Петербурга спас рабочего, потерявшего сознание на дне колодца.
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Быть героем 35-летнему Александру Виноградову не привыкать - он профессиональный спасатель. Иногда помогать людям приходится и во время отпуска. Так, например, произошло и 21 июля, когда Виноградов отдыхал у себя на даче в поселке Рябово Выборгского района.

- Около 7 вечера мне позвонил местный житель Руслан Скориков и попросил прибежать на соседний участок - там наш сосед и рабочий упали в колодец, - вспоминает события того дня Александр Виноградов. – Я быстро схватил веревку, фонарик и рванул.

Мужчина добежал до места ЧП за считанные секунды. Быстро надел защиту, замотал лицо мокрой тряпкой и спустился на дно колодца глубиной в 11 бетонных колец. Обмотал спасательной петлей рабочего, который спустился вторым, и вытащил его наверх. Хозяина участка - Евгения, который полез в колодец первым, спасти, к сожалению, не удалось.

- Я проверил у него пульс, но уже был мертв, - вздыхает Александр. - Ему было всего 44 года.

Как удалось потом выяснить, беда на дачном участке произошла во время строительства колодца. Мужчины откачивали воду с помощью мотопомпы, Евгений находился на уровне 3 кольца сверху, где и надышался выхлопными газами.

- Почувствовав себя плохо, он сказал об этом ребятам, а буквально через пару минут увидели, что тот уже лежит на дне колодца, - рассказывает спасатель. - Один из рабочих, - тот, которого я спас, - полез за ним и также потерял сознание. Но, к счастью, остался жив.

У погибшего мужчины осталась жена и четверо детей, самому младшему - 4,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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