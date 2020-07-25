Муж, два квартиранта и блокадница: Сколько человек на самом деле убила старуха-потрошительница из Купчино

Старуха-расчленительница из Санкт-Петербурга стала самым загадочным маньяком последнего десятилетия. Пять лет назад - в конце июля 2015 года - следователи начали распутывать мрачный петербургский детектив. Во дворе дома на улице Димитрова обнаружили расчлененный труп блокадницы. Хладнокровной убийцей оказалась обычная, казалось бы, 73-летняя пенсионерка Тамара Симонова (все имена изменены - прим.ред.), за которой тянулся ворох исчезновений людей. Как выяснилось, 15 лет назад у нее пропал муж, а еще 12 - квартирант. Хитрая дама изучала медицинскую и эзотерическую литературу и вела дневник на трех языках. В нем, как сообщали СМИ, она описала более 10 убийств. Спустя пять лет с момента задержания «бабы Яги», в День следствия «Комсомолка» рассказывает, кем на самом деле была старуха и сколько человек она убила.

«ТЕЛО УБИТОЙ ВЫНОСИЛИ ДВЕ ЖЕНЩИНЫ, А НЕ ОДНА»

- Мы с женой и сыном пошли гулять возле дома, шли по тропинке к пруду, когда увидели сверток, из которого торчала человеческая рука, - сбивчиво тараторил в трубку полицейским житель дома по улице Димитрова. – Сверток довольно большой, его можно обхватить двумя руками!

Женщина вынесла тело ночью, она попала в объектив камер

Труп пенсионерки был замотан в занавеске для ванной. Так закрутилась история, которая потом прогремела на весь мир. Правда, в деле об убийстве 79-летней блокадницы Анастасии Антоновой ее «милая» соседка появилась не сразу. Следователей спутала жительница дома, которая во время обхода сыщиков вспомнила, как за день до этого на пустыре тащили кулек.

- Я выглянула в окно и увидела, как от деревьев этот сверток волокли две молодые женщины, - делилась пенсионерка. - Одна из них тянула мешок руками за узел. Было видно, что в нем было что-то тяжелое. Обе вели себя спокойно.

Еще один житель дома вспомнил, что тоже видел синий кулек, но подумал, что в нем бараньи кости.

Установить личность убитой помогли обеспокоенные соседи и друзья блокадницы, которые массово стали писать заявление в полицию о загадочной пропаже Антоновой.

Пенсионерка в суде посылала воздушные поцелуиФото: Александр ГЛУЗ

«ПРИЮТИТЬ УБИЙЦУ ЖЕРТВУ ПОПРОСИЛИ СОЦСЛУЖБЫ»

Анастасия Антонова была блокадницей, дочкой репрессированного. В последнее время жила одна: муж умер, детей так и не завели. У женщины были больные ноги, поэтому ее часто навещали соцработницы, которые помогали по дому. Именно они и свели пенсионерку с будущей убийцей.

Тамара Симонова жила неподалеку. Пенсионерка тоже была одинокой. Работницам собеза она жаловалась, что в квартире ремонт, поэтому она не может в ней находиться. Слезно просила подыскать ей временное пристанище.

- Антонова была добродушной пенсионеркой, всегда помогала бездомным, давала им деньги, - рассказывали работницы соцслужб. – Жила одна, сильно алкоголем не злоупотребляла. Но вполне могла приготовить себе еду, сесть смотреть «Дом-2» и выпить водки (запомним этот момент – прим.ред.). Мы попросили ее приютить Симонову на 2-3 недели, пока у той идет ремонт.

Пенсионерка вела дневник на нескольких языках

Первое время Симонова стала помогать Антоновой по дому – прибиралась и мыла полы. Правда, была у нее одна странность – пенсионерка могла протирать одной тряпкой пол и обеденный стол.

- Симонова часто уходила из дома, иногда с самого утра до позднего вечера, а иногда на всю ночь, - передавали слова Антоновой сотрудницы соцслужб. – Все время угощала меня конфетами и булочками. Я удивлялась, откуда она их берет, думала, что ворует. Я при этом отдала ей много одежды, потому что у нее ее не было.

Антонова называла Симонову «чудной старушкой». Свою характеристику загадочной убийце дали и сотрудницы соцслужб.

- Симонова больше всего любила лук и хлеб, - поясняли следователям соцработницы. - Рассказывала, что очень любит кофе. Никогда не просила сходить в аптеку, всегда была бодрой и энергичной. У нее на полках стояло много книг на иностранных языках. Она говорила, что знает французский и немецкий. Как-то раз она показала свой дневник, сказала: «Вот видишь, я занимаюсь – пишу». Но читать не дала. У нее было несколько странностей: она всегда выключала телефон и свет. Все думали, что она просто экономит. Рассказывала, что муж у нее пошел в банк положить деньги и исчез в далеком 2000-м году. Узнав эту историю, мы заставили ее написать заявление в следственный комитет.

Пенсионерка подробно рассказала об убийствеФото: Александр ГЛУЗ

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ СОСЕДИ

Симонова просилась пожить у Антоновой несколько недель, но все сильно затянулось. И в один момент блокадница просто исчезла из своей квартиры. Свое расследование первое время вели соседи, соцработницы и подруги блокадницы.

- 23 июля я позвонила Антоновой, чтобы предупредить, что приеду к ней, но она на звонок не ответила, - вспоминали соцработницы. – На следующий день я приехала к ней домой, но к двери подошли Симонова, сказала, что Антонова ушла из дома, а ключей у нее нет, чтобы открыть дверь. Позже Симонова позвонила и сказала: «Антонова на похоронах подруги, приедет в воскресенье». А потом заявила, что кто-то Антоновой на похоронах стало плохо, поэтому она не приедет. Тогда мы поняли, что что-то не так. Позвонили на стационарный. Трубку снова взяла Симонова, которая рассказала новую версию: Антонова еще 23 числа взяла две бутылки водки по 200 граммов и выпила их. Утром я ее застала на полу, побоялась потревожить и ушла. А потом та пропала».

Пенсионерка выносила тело соседки по частям (на фото она несет останки в кастрюле)

Эту же историю Симонова рассказала соседям Антоновой, которые стали беспокоиться о блокаднице. У них был условный сигнал - каждый день пожилая женщина открывала свои занавески на окнах, показывая, что у нее все хорошо. Если этого не происходило, то соседи шли ее проведать.

Одна из соседок даже зашла в квартиру к Антоновой. Но Симонова вела себя спокойно. Везде было чисто.

- Симонова стала просить нас никуда не сообщать о пропаже, говорила, что та скоро найдется, - рассказывали соседи. – Но мы все равно позвонили председателю ТСЖ и попросили передать сведения о пропаже в полицию.

Заявление в полицию поступило также от соцработников и обеспокоенной подруги Антоновой.

Женщина зашифровывала свои записи так, чтобы никто не смог прочесть

«ИЗОЩРЕНАЯ, ХИТРАЯ, С ВЫСОКИМ ИНТЕЛЛЕКТОМ»

К этому времени сыщики и сами вплотную занялись Симоновой. Следователи выяснили, что на нее часто жаловались соседи. Жители дома рассказывали, что она их терроризировала: выбрасывала мусор, била ногами по двери, бегала голой по этажам и рисовала кресты на стенах…

Никакой известной биографии при этом у пенсионерки не было. Первое упоминание о ней следователи нашли в 96-ом году. В тот момент Симонова с мужем пришла на прием к психиатру.

- Симонова пришла со своим супругом, она была озабочена, что у него проблемы с работой на хлебном заводе, - рассказывал следователям психиатр. – Бойкая, эрудированная женщина. Муж казался забитым, слабоумным, дебиловатым. Было странно, что она вышла за него замуж. У Симоновой было высшее образование, она много читала. Про мужа говорила, что тот непутевый и несчастный. Замужество для нее – это был практический шаг. Она была своенравная, вздорная, капризная, но при этом изощренная, с высоким интеллектом, умная и скрытная женщина. Говорила, что ворует продукты и вещи в магазине. Потом по телефону она сообщила мне, что муж куда-то делся. Но она не переживала, даже слишком легко перенесла это. Она всегда отличалась какой-то эйфорией. После пропажи мужа она говорила мне о смене трех своих квартирантов, каждый был чем-то плох. Она чувствовала какое-то превосходство над собеседниками. Была артистична.

Старушка оказалось не такой-то и милойФото: Александр ГЛУЗ

Психологический портрет старухи дополняла подруга Симоновой, которая провела несколько месяцев с ней в психбольнице.

- Перед тем, как я узнала об убийстве блокадницы, она передала мне пакет с запиской, - вспоминала женщина. – Я ее прочитала только после того, как узнала о преступлении. В записке Симонова писала, что «хочет все закончить и не видит выхода». Перед этим она вспоминала Чикатило. Говорила, что тот был семейным человеком и маньяком одновременно. Заявляла, что не верующая, но любит читать библию.

«ОТ СМЕРТЕЛЬНОГО ОТРАВЛЕНИЯ СПАСЛИ ВРАЧИ»

Таинственная пропажа мужа до сих пор не раскрыта. Известно, что он исчез в 2000-м году. О том, как это произошло, Симонова рассказывала несколько версий: развелись и он ушел, пошел в банк и пропал. Но, несмотря на то, что женщина признавала другие убийства, расправу над супругом она так и не приписала себе. А найти его след не удалось. Возможно, он и стал первой жертвой старухи-расчленительницы. Ведь уже в то время «баба Яга» искусно владела фармацевтикой, создавая яды. Об этом говорит история ее нового возлюбленного, который появился через год после пропажи мужа.

В 2001 году пенсионерка поселила у себя юного квартиранта. Несмотря на разницу в возрасте в несколько десятков лет, бабушка смогла обаять мужчину, и первое время те были в любовных отношениях. Но потом ухажер решил прервать связь, однако остался жить в квартире. Это чуть не обернулось для него трагедией.

В этой комнате жили квартиранты пенсионерки

- В 2001 году после ссоры с девушкой я переехал к Симоновой, - вспоминал квартирант. – А уже через год я попал в больницу. Врачи тогда высказали предположение, что она чем-то меня травила, и предложили съехать от нее.

Свою догадку следователям подтвердили и медики.

- У мужчины были симптомы токсичности, - пояснили врачи. - Шаткость при ходьбе, двоение в глазах. Сам он отмечал, что хозяйка его кормит едой и чаем, говорил, что она умная. Это заставило нас предположить, что чай используется как «приворотное зелье» и несет токсический компонент. После этого пациент срочно съехал из квартиры, и все симптомы у него прошли.

«ИДИ В МОРГ, ТАМ ЕГО НОГИ»

Старуха-расчленительница обладала необъяснимым шармом. Мужчины сами тянулись к ней . Уже через год после побега спасенного врачами ухажера, у нее появился новый. Причем Симонова увела его от гражданской жены.

- Мы прожили с Антоном вместе 7 лет, - рассказывала брошенная женщина на допросе. – С Симоновой познакомились, когда прогуливались с Антоном. Та шла с молодым человеком, завязалось общение. Мы стали созваниваться. В итоге в 2004 году Антон сказала мне, что переедет к Симоновой, ничего не объяснив. Через некоторое время мы поссорились, он собрал вещи и уехал. При последнем разговоре с ним по телефону связь оборвалась. Я услышала лишь, что Симонова ему что-то прокричала. Через месяц после этого Симонова сама позвонила мне и спросила: «Хочешь увидеть его ноги? Иди в морг на улице Итальянской. Там его ноги». Там не было морга, поэтому я у нее спросила: «Он ведь не умер?». В ответ Симонова посмеялась и ничего не сказала. Потом при следующем звонке она сказала, что он собрал вещи и уехал.

Пенсионерка стала известна во всем мире

На допросе Симонова сначала признавала это убийство, а потом заявила, что пошутила.

«ПРИЗНАЛАСЬ В ЕЩЕ ОДНОМ ОТРАВЛЕНИИ»

Сейчас судьба Антона, как и ее мужа, неизвестна. К слову, на допросах в первое время Симонова признавалась в убийстве еще одного своего квартиранта. Предположительно, его останки нашли возле ее дома в 2003 году. Женщина утверждала, что отравила его лекарством. Но никаких подтверждений этому найти не удалось. «Комсомолка» впервые публикует подробные показания самой пожилой убийцы.

«Мой папа долгие годы работал в органах, мама занималась торговлей. Родилась в городе Ужур Красноярского края. В детстве мечтала посвятить себя медицине. После школы поехала в Москву, поступила в Институт иностранных языков имени Тореза. В 70-м году закончила институт, устроилась работать в детский сад в Москве. Потом в 71 году переехала в Ленинград. Устроилась работать в больницу няней, потом ушла работать на хлебозавод. На заводе познакомилась со своим будущем мужем. Мы полтора года встречались, потом он позвал жить меня к себе в Купчино (в ту самую квартиру, где после пропажи мужа она жила). 9 ноября 1973 года мы женились. Детей у нас не было, потому что я не хотела. Их надо кормить, учить и воспитывать, мне это казалось сложным. Мама умерла в 1980 году. После свадьбы я пошла работать дежурной на этаж в отель «Гранд Европа». Отношения с мужем были хорошие, я была ему как мать, он мне как сын».

Старуха подробно рассказала, как убивала жертву

«Я СТАЛА ГОТОВИТЬ УБИЙСТВО»

На допросе Симонова подробно рассказала об убийстве блокадницы. При этом поначалу она заявила, что была подельница.

- С Антоновой я познакомилась 31 марта, - рассказывала о своей жертве пенсионерка. - Жила у нее. Но в один момент она мне сказала, чтобы я собиралась, забирала с собой кофе и уходила. Она стала выгонять меня, я поняла, что жизнь больше не будет такой, как раньше. Я хотела остаться, мне стало невыносимо. Поэтому я вынашивала план убийства. Я хотела пожить в этой квартире еще хотя бы три месяца, пока меня не поймают. Поэтому я подговорила свою соседку Иванову убить ее, так как та была врачом. Я сказала ей: «Надо убрать бабку», отдала за это 286 тысяч рублей».

В первых показаниях старуха-расчленительница убеждала следователей, что вместе с Ивановой они напоили жертву водкой. Потом та пришла в квартиру со смоченной чем-то тряпкой. От раствора Антонова потеряла сознание, после чего сообщница ввела ей какую-то смертельную отраву через шприц и быстро ушла.

В этой квартире произошло убийствоФото: Тимур ХАНОВ

Страстей добавляло то, что соседка по дому видела, как мешок с телом волокли две женщины. Но вскоре выяснилось, что дамы не имели отношения к убийству. Они просто нашли мешок возле деревьев и оттащили его чуть ближе к дороге, чтобы его забрал мусоровоз. Самой же соседки-врача в момент убийства вообще не было в городе.

- Я сказала на Иванову, потому что ненавидела ее, - хладнокровно призналась расчленительница. – На самом деле я купила две бутылки водки, пластиковую коробку с салатом оливье, а затем для конспирации поехала в Пушкин, чтобы купить там «Фенозепам». Сказала фармацевту, что мне не спится, а врач рецепт не дает. И мне продали. Я же вся такая модная, интеллигентная. Я могла убить любого, потому что выхода не было. Лекарство я размолола в кофемолке. Добавила его в салат. Я читала, что запах не чувствуются из-за лука и майонеза. Водку дала для этих же целей. Когда Антонова ела салат, я спала. После этого я ее нашла мертвой. Я ее расчленила, чтобы ее дольше искали, а я пока могла пожить в ее квартире. Начала я все около трех часов ночи, закончила к 11 утра. В этот момент в дверь позвонила девушка из соцслужбы. Я ее не пустила. Останки вынесла ночью. Потом застирала свою одежду.

«В ДНЕВНИКЕ ПРО УБИЙСТВА НЕ ПИСАЛА»

Причин смерти блокадницы точно установить не удалось. Эксперты подтвердили лишь, что для убийства нужно было дать больше 50 таблеток «Фенозепама».

При этом в своем дневнике старуха, как оказалось, никаких убийств не описывала. В нем нашли странные записи на немецком языке. Такие как: «у меня 17 штук ф-м», «покупаю лекарство осталось 12 шт. о +18 голубых», «сегодня у меня у меня 15 коробок ти 4 п-ен = = = затем 52 штуки ф-м …», «я покупаю 5 ф-м и «Витрум центрум», «11 октября 2008 г. Я покупаю 6 коробок ф. Это стоит 410 р. А еще у меня есть 2 плитки п-н. Теперь мне достаточно». На допросе она объяснила, что сокращение и немецкий использовала специально, чтобы никто не понял записи в дневнике. Она уточнила, что ф-м – это фенозепам.

Здесь нашли тело пенсионерки

В квартире у пенсионерки также нашли часть книги на 8 листов «Владимир Леви. Исповедь гипнотизера. Книга первая. Дом души». Книги «Здоровье, болезнь и медицина», паспорт ее пропавшего мужа, «Фармацевтический календарь» и кофемолку с порошком белого цвета.

ОФИЦИАЛЬНО

«Женщина была направлена на принудительное лечение»

- В ходе следствия была собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, было утверждено обвинительное заключение, - рассказывает руководитель следственного отдела по Фрунзенскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Антон Шумкин. – Однако судебно-психиатрическая экспертиза признала женщину невменяемой, в связи с чем следствие просило суд направить ее на принудительное лечение. Ходатайство следствия было удовлетворено.

Сейчас пенсионерка находится на лечении в клинике.