Небо в цветах российского флага и мост новый мост над Английской набережной: как прошла генеральная репетиция Военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Уже в это воскресенье, 26 июля, в Санкт-Петербурге пройдет главный Военно-морской парад, приуроченный ко дню ВМФ. В преддверии большого праздника в самом сердце Северной столицы прошла генеральная репетиция, пожалуй, самого масштабного и запоминающегося торжества 2020 года.

Несмотря на то, что старт репетиции был назначен ровно на 19:00, народ на Дворцовой набережной и в окрестностях начал собираться уже с половины шестого. К условленному времени все не перекрытые подходы к воде оказались забиты людьми под завязку.

По Неве прошли 19 кораблей - от юрких противодиверсионных и десантных катеров до внушительных тральщиков и ракетных кораблей.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я приехала из Воронежа! - рассказала "Комсомолке" женщина по имени Ангелина. - У меня в этом году в параде впервые участвует сын, представляете? Курсант, второй курс! Две недели его не видела - они все это время жили в расположении, тренировались и ни с кем не контактировали. Надеюсь, удастся хоть ручкой ему помахать!

Вовсю готовились и организаторы. На набережной уже установили два огромных экрана и трибуны для почетных гостей, а в скверике возле Медного всадника настелили специальные пластиковые дорожки, чтобы не повредить газон. Солидный кусок Английской набережной, по которому должны были пройти пешие расчеты, предварительно щедро обработали антисептиками, а чтобы никто не сунулся в "чистую зону" - обустроили прямо над дорогой разборный пешеходный мост.

Командующие дали старт параду.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сама репетиция - вот что значит военная точность! - началась, как и было заявлено, ровно в 19:00. Минута в минуту со стен Петропавловской крепости прогремел залп орудийной батареи, а над набережными по обе стороны Невы поплыли звуки торжественного марша. Под них на реке показался быстроходный катер в сопровождении двух белоснежных яхт с гербами России на крутых бортах. 26 на этом катере будет приветствовать экипажи судов, стоящих на рейде, президент России Владимир Путин. На репетиции президента, понятное дело, не было, но процесс все равно выглядел очень торжественно.

Когда приветственная часть завершилась, командующие дали старт параду. Один за одним, строгой вереницей, по Неве прошли 19 кораблей - от юрких противодиверсионных и десантных катеров до внушительных тральщиков и ракетных кораблей. Новинка этого года - помимо ботика Петра I "Фортуна" по акватории на специально приспособленных катерах "принесли" легендарную "Катюшу" и танк Т-34. Правда, за высокими ботами судов раритетную технику почти не было видно - имейте в виду, если пойдете на парад в воскресенье.

Во время репетиции горели Ростральные колонны.Фото: Артем КИЛЬКИН

После морского парада возникла пауза - репетировали парад кораблей, стоящих на кронштадском рейде. Ну а потом в небо поднялась военная техника - 41 самолет и вертолет. К слову, в этом году в парадный воздушный строй впервые встал уникальный самолет-амфибия Бе-200, способный взлетать абсолютно с любой поверхности. Ну а потрясающим по красоте завершением воздушной части парада стал пролет над Невой боевого звена из шести перехватчиков Су-25, раскрасивших хмурое вечернее небо цветами российского триколора.

В небо поднялась и военная техника - 41 самолет и вертолет.Фото: Артем КИЛЬКИН

На фоне всего этого марш пеших колонн особого впечатления уже не производил - хотя полюбоваться на моряков в кипельно-белой парадной форме, конечно, было очень приятно. Народ, меж тем, не спешил расходиться - наоборот, в толпу успевших вовремя влилась толпа опоздавших.

Мероприятие вызвало настоящий ажиотаж.Фото: Артем КИЛЬКИН

- А мы даже увидели кусочек парада! - прихвастнул перед корреспондентом "Комсомолки" петербуржец Евгений, на репетицию пришедший вместе с женой. - Если что, запоминайте - с Зимней канавки, прямо с мостика, все отлично видно. И ограждений никаких нет.

Одним словом, репетиция прошла отлично - с шиком, блеском и размахом. И даже небольшой коллапс на станции метро "Адмиралтейская", куда хлынули толпы зрителей, кажется, никому не испортил настроение. Теперь осталось немного - провести сам парад. Он, напомним, состоится уже совсем скоро - в воскресенье, 26 июля.