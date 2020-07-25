Забирают паспорт, обещают три тысячи рублей за смену: Как устроен бизнес магазинчиков у дома

За время пандемии условия на рынке труда изменились, многие потеряли работу и вынужденно стали заниматься совершенно другой деятельностью. Вакансий сейчас не так много, поэтому выбирать не пришлось. Пока лето идет сезон фруктов и овощей, может пойти работать продавцом в лавку?

ПАСПОРТ ОТДАЙ

Но оказалось, что устроиться продавцом не так уж и просто. Овощные ларьки – бизнес семейный, а в обычный продуктовый «с улицы не берут». Я просмотрела не один десяток объявлений, прежде чем нашла что-то дельное.

- Приходи, я на тебя посмотрю, - сказал хозяин магазина по телефону после пары вопросов. Пришла, познакомились. Когда «отборочный тур» закончился, можно и о зарплате поговорить. Пообещали три тысячи рублей за смену, в зависимости от выручки. Не так уж плохо. Но самое интересное началось потом. Меня попросили оставить свой паспорт.

- Мало ли, вдруг сбежишь, прихватив товар и выручку, - хитро прищурившись посмотрел на меня новый работодатель. - У нас однажды продавец попросил паспорт отдать на один день, якобы чтобы прописку сделать. Так больше мы ни его, ни денег из кассы не видели.

Некоторые сотрудники получают еще и процент от продаж.Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

А вот санитарную книжку у меня никто даже не спросил, здоровье их мало интересует. Зато наличие молодого человека – вопрос всегда актуальный. Сразу предупреждают: покупателям говори, что замужем, а то потом приставать будут.

- Была у нас одна история: сменщица ляпнула как-то, что одинокая. Так вот наш постоянный покупатель по пять раз на дню заходил. В итоге, лег перед прилавком и сказал: «Ходи по мне!», - делится местными сплетнями продавец Зульфия.

ПОВАР И МЕДИК У ПРИЛАВКА

К слову, коллектив пополнению не сильно радуется. У всех страх, что если возьмут новенькую, то кого-то из стареньких точно уволят. Боятся не зря. Торгуют в подобных местах в основном иммигранты, а найти другую работу в городе – большая проблема.

- Я на родине на медсестру училась, хотела в больнице работать. Но уже двенадцать лет, как в продуктовом торгую. А что делать? Куда не пойдешь, гражданство и прописку спрашивают, русских им подавай, - вздыхает моя временная коллега за кассой.

Период пандемии отразился и на этой отрасли. Теперь у прилавка все чаще можно встретить русскую девушку. Вот к примеру, Раиса.

- Моя профессия – повар. Долго работала в одном петербургском ресторане, но начался карантин. Нас отправили на удаленную работу, вызывали всего пару раз в неделю, платили мало. Пришлось уволиться. Но я даже рада, наконец, произошли какие-то перемены в жизни.

Работа тяжелая да и платят сущие копейки.Фото: Олег ЗОЛОТО

СЕКРЕТНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ-ПОД ПОЛЫ

В первый же рабочий день с порога меня огорошили. Вместо обещанных овощей и фруктов мне в распоряжение дали фляги с пивом. Новые коллеги быстро показали, как управляться с кранами, и из продавца я превратилась в «недобармена».

Позже мне доверили и кофейный аппарат, но лучше бы этого не делали. Теперь я знаю секрет и потому кофе вне дома еще долго не смогу пить. Выбор у покупателей не особо большой, всего пара позиций, а вот способ приготовления весьма интересный. За основу берем прокисшее молоко, кладем сахар, размешиваем ложечкой из стакана со странной жидкостью, накрываем крышкой и отдаем покупателю. Вот такой незамысловатый рецепт быстрого и качественного очищения желудка.

Большая часть людей заходит в круглосуточный магазин не для того, чтобы кофе попить. Для них под прилавком уже припасены запасы недорогого, но доступного алкоголя. В будни продают этот особенный товар не всем, только постоянным покупателям, а вот в выходные сок на витрине отодвигается и его место занимают более крепкие товарищи.

- В рабочие дни без лицензии продавать страшно, вдруг поймают. Такое случалось. Ты протягиваешь бутылку после десяти вечера, а тебе вместо денег удостоверение. Сразу нужно хозяину звонить, он такие вопросы сам решает. Пару раз с липовыми документами приходили, хотели взятку забрать и уйти, но он их быстро прогнал, - рассказывает Раиса.

Продавцы утверждают, что у молодежи паспорт всегда спрашивают, чтобы на штраф не нарваться. Но это лишь теория, на практике табак и алкоголь доступны каждому вошедшему. Сама видела.

ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

С зарплатой все оказалось не так радужно. Обещанные три тысячи рублей - сказка для привлечения внимания. Уже при следующем разговоре хозяин магазина упоминал лишь тысячу за смену. В первый рабочий день предложил «постажироваться» каких-то девять часов за триста рублей. Я сначала расстроилась, а потом думаю: ну ничего, потом ведь полноценный рабочий день, поэтому и деньги должны быть приличными. Но не тут-то было. Шестьсот рублей - вот и вся зарплата, которую мне выдали на руки.

Коллеги «поопытнее» получают также процент от продаж, но и здесь все не так просто. Вычитаем из этого процента постоянные недостачи, штрафы за опоздания, отсутствие ценников, не выложенный товар и получается не больше двух тысяч рублей за сутки. Дай бог бы их получить.

- В тот день, когда были «Алые Паруса», я сто тысяч в кассу сделала! - жалуется Зульфия. - Бегала по магазину без продыху, чтобы все успеть, пока народ идет. В итоге, начальство сказало, что вместо положенных семи тысяч отдаст мне всего четыре. А я трудилась не для того, чтобы ему карманы набить, а чтобы хорошую зарплату домой принести!

Существуют и штрафы за опоздания, за отсутствие ценников на товаре.Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

«ПИРОЖОК В МЕШКЕ»

У продавцов, конечно, тоже есть свои хитрости. К примеру, отсыпать себе соли немного или крупы, и запечатать обратно. А если обед оказался не очень сытным, то подключаешь свои женские чары и намекаешь покупателям, чтобы купили тебе шоколадку.

Другая сторона. Покупатель не всегда может получить желаемое. К примеру, никто не знает, с чем пирожки на прилавке. Попросишь с капустой - получишь с вишней, и ничего не поделаешь, вот такой «кот в мешке».

С табачной продукцией отдельная история. Меня удивил мужчина, который после покупки вернулся в магазин со словами:

- Они что «паленые»? Заберите обратно, я такие курить не буду!

Дело в том, что здесь продают товар подешевле, который привозят из Казахстана и других стран. Распознать их просто: на оригинальных пачках написана продажная цена, выше которой ты не поставишь. А на «паленых» сигаретах нет, так что накручивай процент, сколько душе угодно. Тем, кто такой товар покупать не хочет, предлагают купить сигареты поштучно, только достают-то их из тех же пачек.

Да уж, «веселые» будни у рядового продавца. После того, как завершилась моя временная работа, я вздохнула с облегчением. Теперь я совершенно по-другому буду смотреть на товары в этих магазинчиках у дома. И вам советую.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей МАВРИЧЕВ, юрист: «Нарушение на нарушении»

- Подобные условия труда нарушают законодательство Российской Федерации. Никто не имеет права забирать у вас оригинал паспорта, даже если вы не являетесь гражданином России. Работодатель должен лишь снять копию документа, желательно при вас, и вернуть обратно. Если вдруг так произошло, что вам отказывают в возврате паспорта, то вы можете обратиться с этой проблемой в отделение полиции по месту нахождения работодателя. Плюс санитарная книжка просто необходима при работе с продуктами. В случае ее отсутствия ответственность будет нести как работник, так и сам работодатель. Удержание зарплаты также наказуемо, но здесь важно наличие трудового договора. Если он заключен, можно смело обращаться в Государственную инспекцию по труду, прокуратуру и суд. Если договор не заключался, то придется еще доказать, что вы являетесь работником этой организации.