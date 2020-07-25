«Зенит» на радостях победы сломал хрустальный Кубок России

«Зенит» уверенно оформил в Екатеринбурге «золотой дубль» сезона 2019/20, приписав к выигрышу Российской Премьер-Лиги еще и Кубок России, но тут же сломал трофей на радостях. Все произошло на торжественной церемонии вручения главной награды турнира сразу после окончания победного матча с «Химками». Первым хрустальным кубок поднял защитник Бранислав Иванович на правах капитана… и через 10 секунд уронил его прямиком на газон, который оказался не таким уж и мягким.

«Зенит» во время празднования победы в Кубке России разбил трофей.

В итоге у хрустального трофея сломалась крышка. Что поделать – это ведь не кубок РПЛ, выполненный из латуни, никеля и золота. Впрочем, футболистам крышка наверняка только бы помешала, ведь спортсмены привыкли пить шампанское из кубка.

Остаток церемонии футболисты провели без сломанной крышки хрустального трофея. Фото: пресс-служба "Зенита"

- Тяжелейшая игра. В том числе, потому что в последнее время пришлось много играть, много летать, в том числе трое суток назад. Психологическое состояние после победы в чемпионате тоже было неидеальным. Но надо отдать должное «Химкам», которые терпели, ждали своего шанса. На мой взгляд, получился интересный финал, - подытожил эмоциональный финал Сергей Семак в интервью пресс-службе клуба и даже не упомянул шалость с трофеем.

Есть крышка кубка или нет, никого не волнует. Главное - "золотой дубль". Фото: пресс-служба "Зенита"

Напомним, судьба Кубка России незавидная – футболисты часто с ним не церемонятся. В 2007 году трофей сломал капитан «Локомотива» Дмитрий Лоськов во время распития шампанского. Забавный случай произошел и с ЦСКА, когда в 2011-м нападающий Томаш Нецид поднял чашу над своей головой, как вдруг у нее отвалилась подставка. Тогда же мир увидел легендарную фотографию братьев Березуцких, которые стояли с двумя половинами кубка и недоумевали.

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