Чем удивляют общественные пространства в новостройках Петербурга

Если вам кажется, что хорошее общественное пространство – это лавочка с урной и клумба с цветами, то вы отстали от жизни! Все чаще в новых кварталах можно встретить популярные, стильные, по-домашнему уютные и функциональные места. Они не только украшают город, но и дают возможность с интересом проводить время вне дома.

Но чтобы общественные пространства становились знаковыми, мало сделать их красивыми и модными. Они должны, словно магнит, притягивать горожан. А для этого их разработчикам нужно проявить не только экономическую смекалку, но и знание психологии людей.

Как заставить жителей города приехать не в центр, а в спальный район? Почему некоторые арт-объекты ни в коем-случае нельзя переносить на улицу? Что мешает создавать уникальные общественные пространства? И самое главное, сможет ли хорошая городская аллея или променад, пешеходная улица или парк изменить сознание горожан?

Об этом в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассуждали заместитель директора по маркетингу компании «Арсенал-недвижимость» Анастасия Фесенко, заместитель генерального директора строительной корпорации «ЛенРусСтрой» Максим Жабин, генеральный директор операционного бизнеса ГК «ЛенСтройТрест» Денис Заседателев.

Эксперты рынка недвижимости рассказали, какими бывают общественные пространства, почему они появляются далеко не в каждом квартале и от кого зависит их наличие.

Трансляция онлайн-конференции пройдет 26 июля на сайте spb.kp.ru и в официальных группах «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге в социальных сетях.