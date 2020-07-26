Телеведущая и актриса Настя Ивлеева рассказала, что заразилась коронавирусом

Настя Ивлеева заразилась коронавирусом сама и могла заразить Николая Баскова на съемках совместного шоу. Фото: Instagram Анастасии Ивлеевой

Коронавирус SARS-CoV-2 не обходит стороной никого: ни обычных людей, ни звезд телеэкрана. Недавно опасная болезнь пришла в семью популярной телеведущей актрисы и видеоблогера Насти Ивлеевой. Об этом сама Ивлеева сегодня, 26 июля, рассказала в соцсетях.

- Мой муж и я заболели COVID-19, - написала звезда на своей странице в Instagram. – Подробности – какие были симптомы, как мы поняли, что инфицированы – расскажу чуть позже. А пока хочу напомнить – вирус никуда не делся. Будьте осторожны!

Подписчиков Насти такая неожиданная новость, разумеется, взволновала не на шутку – в комментариях к записи они ужасаются случившемуся и желают Ивлеевой и ее семье скорейшего выздоровления.

Тем временем болезнь телезвезды и ее мужа может серьезно ударить по российскому шоу-бизнесу. Напомним: не так давно Настя Ивлеева снимала первый выпуск развлекательной передачи «З. Б. С» шоу вместе с популярным певцом Николаем Басковым. Была ли она на тот момент уже заражена, пока не известно – по крайней мере сам Басков ни о каких изменениях в своем самочувствии до сегодняшнего дня не сообщали.

Также сейчас в гостях у Насти находится ее пожилая мама – а между тем для людей в возрасте, как мы уже не раз писали, коронавирус представляет особую угрозу.