2020-07-26T14:02:51+03:00
Общество

Новинки военной техники и столпотворение на набережных: как прошел главный парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Праздник получился грандиозным: «Комсомолка» публикует самые зрелищные кадры и самые захватывающие подробности [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 26 июля.Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 26 июля.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полчаса назад в Северной столице завершилось одно из главных торжеств 2020 года – главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ. О том, как это было – рассказывает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Парад в честь дня ВМФ традиционно возглавил линейный корабль "Полтава". Фото: Олег ЗОЛОТО

Парад в честь дня ВМФ традиционно возглавил линейный корабль "Полтава".Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что в городе все еще действует запрет на массовые сборища, уже за полтора часа до начала парада в центре было не протолкнуться. Толпа зрителей растянулась на несколько километров вдоль Дворцовой и Университетской набережных.

Народ начал собираться в центре города задолго до начала парада. Фото: Олег ЗОЛОТО

Народ начал собираться в центре города задолго до начала парада.Фото: Олег ЗОЛОТО

В какой-то момент желающих лично увидеть проход военных и научных кораблей в акватории Невы стало так много, что руководство метрополитена решило даже закрыть на вход станцию «Адмиралтейская», переставшую справляться с потоком пассажиров.

Парад собрал в центре города толпы народа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Парад собрал в центре города толпы народа.Фото: Олег ЗОЛОТО

По традиции парад ВМФ начался не в Санкт-Петербурге, а в Кронштадте. Около 10:40 туда прибыл президент России Владимир Путин. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он на катере обошел парадный строй кораблей и поздравил экипажи.

Торжества в честь парада ВМФ прошли одновременно в Санкт-Петербурге и в Кронштадте. Фото: Артем КИЛЬКИН

Торжества в честь парада ВМФ прошли одновременно в Санкт-Петербурге и в Кронштадте.Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кронштадте, напомним, стояли на рейде гиганты, которые из-за колоссальных размеров и такого же огромного водоизмещения не могут войти в Неву – такие, например, как большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

На кронштадском рейде стояли гиганты, которые не могут из-за своих размеров зайти в Неву. Фото: Артем КИЛЬКИН

На кронштадском рейде стояли гиганты, которые не могут из-за своих размеров зайти в Неву.Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершив осмотр кораблей, президент и министр обороны направились в Северную столицу. Здесь Владимир Путин и Сергей Шойгу поприветствовали и поздравили с праздником экипажи кораблей, стоявших на рейде: фрегата «Адмирал флота Касатонов», подлодки «Санкт-Петербург» и исторического линейного судна «Полтава». Последнее, кстати – точная копия боевого корабля петровских времен. Парад ВМФ в городе на Неве она возглавляет уже второй год.

Парад в Санкт-Петербурге принимал президент России Владимир Путин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Парад в Санкт-Петербурге принимал президент России Владимир Путин.Фото: Олег ЗОЛОТО

Параллельно с церемониалом на больших экранах, установленных на Английской набережной, транслировались праздничные мероприятия еще в шести городах - Североморске, Балтийске, Владивостоке, Севастополе, Каспийске и сирийском Тартусе. Каспийск и Тартус, к слову, к параду присоединились впервые.

Помимо надводных кораблей в параде приняли участие субмарины - "Петропавловск-Камчатский" и "Санкт-Петербург". Фото: Артем КИЛЬКИН

Помимо надводных кораблей в параде приняли участие субмарины - "Петропавловск-Камчатский" и "Санкт-Петербург".Фото: Артем КИЛЬКИН

После завершения приветственной части президент дал старт параду. Один за одним, стройной вереницей, по Неве прошли корабли: от маленьких, но очень опасных для противника противодиверсионных катеров до тральщиков и научных судов. Не обошлось, конечно же, без ботика Петра I «Фортуна» - его бережно пронес по Неве десантный катер Д-172. В этом году, к слову компанию ботику составили и другие легендарные военные раритеты – реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и танк Т-34.

По Неве пронесли настоящую реликвию - ботик "Фортуна", единственный сохранившийся корабль от потешной армии императора Петра I. Фото: Олег ЗОЛОТО

По Неве пронесли настоящую реликвию - ботик "Фортуна", единственный сохранившийся корабль от потешной армии императора Петра I.Фото: Олег ЗОЛОТО

После морской части парада в небо поднялись самолеты и вертолеты – в общей сложности 46 единиц авиации. Открыли воздушную часть вертолеты Ми-8, за ними над восторженной толпы пронеслись расчеты вертолетов Ка-29, Ка-31Р и Ка-27М. Прошла в сопровождении летающих лодок Бе-12 главная «новинка» этого года – универсальный самолет-амфибия Бе-200. Завершила же воздушную часть шестерка штурмовиков Су-25, раскрасивших солнечное небо в цвета российского флага.

Воздушную часть парада завершила шестерка Су-25. Фото: Олег ЗОЛОТО

Воздушную часть парада завершила шестерка Су-25.Фото: Олег ЗОЛОТО

На этом парад благополучно завершился. Кроме него сегодня в честь Дня ВМФ жителей и гостей Северной столицы ждет праздничный концерт на Дворцовой.

В небо над Северной столицей поднялись больше сорока самолетов и вертолетов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В небо над Северной столицей поднялись больше сорока самолетов и вертолетов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Правда, посмотреть его вживую не получится – подходы к площади перекрыты, да и толпы людей не располагают к долгим прогулкам в центре. Так что лучше ограничиться телетрансляцией – для того, чтобы проникнуться праздником, этого вполне хватит.

В параде приняли участие в общей сложности более 40 кораблей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В параде приняли участие в общей сложности более 40 кораблей.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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