2020-07-26T17:55:39+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 26 июля 2020 года: возвращение города в пятерку «самых больных» и переход больниц на обычный режим работы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 26 июля 2020 года
Сергей ВОЛЧКОВ
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Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 26 июля 2020 года вызывают смешанные чувства: город понемногу выздоравливает, но то, что почти никто на улицах не носит маски, тревожит специалистов.Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 26 июля 2020 года вызывают смешанные чувства: город понемногу выздоравливает, но то, что почти никто на улицах не носит маски, тревожит специалистов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Северной столице остается сложной, а последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 26 июля 2020 года вызывают смешанные чувства. Так, за минувшие сутки в городе зарегистрировали всего 175 новых заболевших – меньше, чем когда-либо с конца апреля. С другой стороны – о полной победе на эпидемией говорить все же пока рано.

- В общей сложности в России 26 июля было зарегистрировано 5 765 новых случаев заболевания, - разъясняют в федеральном оперштабе. – Таким образом общее количество зараженных в стране составило 812 485 человек. В Санкт-Петербурге с начала эпидемии заболело 30 635 человек. Скончалось 1 945, девять из них – за последние сутки.

Кроме того, в городе вновь упал процент выздоровлений. Для сравнения – 26 июля на 175 новых заболевших пришлось лишь 79 поправившихся. Снизилось и количество тестирований – в последний раз ими было охвачено лишь чуть менее 14 000 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге на 26 июля 2020 года. Фото: Яндекс

Статистика заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге на 26 июля 2020 года. Фото: Яндекс

Тем не менее город постепенно возвращается к жизни. Так, накануне стало известно, что с 27 июля еще три петербургские больницы, из которых ранее сделали «ковидные» стационары, вернутся к прежнему режиму работы - это Мариинская больница, Городская многопрофильная больница №2 и Городская больница имени Семашко. Таким образом в Санкт-Петербурге освободится 15 000 перепрофилированных коек. Всеобщее «выздоровление» затронуло даже туристическую отрасль – так, теперь компаниям, которые готовы гарантировать безопасность клиентов, предложили получить специальный знак «SafeTravels», чтобы они могли возобновить работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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