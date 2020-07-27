2020-07-27T08:24:43+03:00
Общество

Путь к "золотому дублю": "Зенит" устроил для петеруржцев уникальное световое шоу на Дворцовом мосту

Оно длилось почти полтора часа, а посмотреть его мог любой, кто был в это время поблизости [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Один из пролетов моста на полтора часа превратился в гигантский экран. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"Один из пролетов моста на полтора часа превратился в гигантский экран. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"
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Те, кто этой ночью оказался в центре города в районе Дворцовой площади, могли наблюдать удивительное зрелище. Один из пролетов разведенного Дворцового моста на целых полтора часа превратился в гигантский экран. Так - необычно, неожиданно и ярко - легендарный санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" праздновал свое двойное чемпионство.

- В сезоне-2019/20 сине-бело-голубые во второй раз в истории клуба оформили золотой дубль, выиграв чемпионат и национальный Кубок, рассказывает пресс-служба команды. - Клубная коллекция теперь насчитывает 20 трофеев.

Шоу, начавшееся в 01:30, сразу после того, как мост оказался разведен, получилось не сложным и вычурным (с технической точки зрения - всего лишь проекция изображения, пусть и на очень большой "экран"), но трогательным и душевным. Перед зрителями, которых, к слову, набралось на удивление немало, пронеслись самые захватывающие и трогательные моменты сезона - от самого начала до вручения команде заветных наград. Болельщики подарок оценили - конец трансляции они встретили бурными аплодисментами.

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Световое шоу "Зенита" на Дворцовом мосту
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ИСТОЧНИК KP.RU

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