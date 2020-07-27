Третий эпап снятия ограничений в Санкт-Петербурге 27 июля: Открылись торговые центры, рестораны и бассейны

Новые снятия ограничений из-за коронавируса в Петербурге 27 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

Долгожданный день настал. В понедельник, 27 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге вступают в силу очередные послабления ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Так, открылись торговые и торгово-развлекательные центры. Именно возвращение их к работе больше всего просили и ожидали горожане.

- В 10 утра открылся ТЦ "Галерея" на площади Восстания. Очередей пока что нет. Однако на входе у всех проверяют маски, без них не пускают, - рассказал корреспондент "КП-Петербург".

Безопасность, проверка температуры, социальная дистанция, а также регулярная дезинфекция всех помещений - основные требования для работы ТК и ТЦ.

Также с 27 июля возобновили работу бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, расположенные в торговых комплексах, но лишь при наличии обособленных помещений и торговых залов. То есть, в атриумах и коридорах ТЦ торговля пока что запрещена.

Открылись торговые центры, однако с жесткими условиями соблюдения правил Фото: Артем КИЛЬКИН

Можно наконец-то примерять одежду в магазинах не прямо в зале, а в примерочной. Однако есть строгий свод правил: примерочные могут быть открыты через одну, обрабатываться дезинфекторами, на входе должны быть установлены антисептики, в самих примерочных также установлены бактерицидные лампы закрытого типа, а главное - вся одежда должна термически обрабатываться после каждой примерки.

Ну, и заработали рестораны, кафе и столовые не только на летних верандах, но и внутри. Теперь посетители могут посидеть и в зале. Разумеется, в заведениях изменилась рассадка клиентов - между столами не менее 1,5 метров. Все, включая меню, должно обязательно обрабатываться дезинфекторами после каждого посетителя. Кроме того, предприятиям общественного питания запрещается использовать предметы сервировки, декоративные предметы и меню, если материал, из которого они изготовлены, не позволяет обработать их дезинфицирующими средствами.

Радостная новость для родителей - детские сады возобновляют работу в обычном режиме.

Свадебные торжества смогут быть еще веселее - в помещении для регистрации браков станет возможным одновременное присутствие до 30 человек.

Снимается запрет на работу частных музеев и выставочных залов. Могут начать работу аквапарки.

Возобновляется деятельность туроператоров и турагентов, станут доступны экскурсионные услуги.

Разрешается оказание услуг, предусматривающих очное присутствие гражданина.

Снимается запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах, розничную торговлю и оказание услуг общественного питания в садах, парках и скверах Санкт-Петербурга.