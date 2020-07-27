«Он должен драться, а она – рожать детей»: как сломать гендерные стереотипы современной жизни

Все начинается еще в магазине, когда ты заходишь в детский магазин, а перед тобой только голубое и розовое. В голубой коляске всегда лежит мальчик, все просто. Но такие, казалось бы, мелочи положили начало гендерным стереотипам и сформировали определенные модели поведения. Но насколько ли важно доносить их до ребенка? На эту тему в студии радио «Комсомольская правда» Петербург на 92,0 FM рассуждал руководитель школы «Апельсин» Дима Зицер.

ПЕРВОБЫТНАЯ ИСТОРИЯ

- Утверждения наподобие «девочки должны слушаться, а мальчики – драться» - полная чушь! С таким подходом я сейчас должен встать и пойти бить всех подряд.

Вспомним любимые всеми сказки, к примеру «Дюймовочку», где героиню сватают различным женихам. Такие сказки отражают патриархальное сознание. Сейчас взгляды изменились, но детям читают все те же истории. Так мы с детства заключаем человека в рамки, говорим, что у него есть только один путь быть счастливым. Девочки должны заботиться о семье, мужчины – добывать деньги. Это какая-то «первобытная история». Были времена, когда люди ели друг друга, но это не значит, что мы сейчас должны делать так же.

«ЛЮДИ ОШИБАЛИСЬ»

Представьте ситуацию, когда маленькая девочка мечтает стать летчиком. Ей все говорят, что это неправильно, что она не сможет, что это для мальчиков. И лет сто назад это было нормой, так был устроен патриархальный мир. Но тогда и женщин из дома не выпускали, потому что они «греховны», выйдут из дома и отдадутся первому встречному. С того момента прошло много времени и мы говорим, что люди-то ошибались. Почему же по-прежнему девочек отправляем учиться на врача, а мальчика - на летчика.

ЖИЗНЬ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ

Все же хорошо, что постепенно подобные стереотипы начинают развеиваться. Женщина выходит на работу и, вроде бы, равна мужчине. Но после этой работы ей еще нужно убраться дома и приготовить покушать, потому что она хозяйка. И если только человек остановится и подумает над этим, то сразу такая модель поведения встанет под сомнение. Жизнь устроена сложней, нельзя руководствоваться предрассудками.

Если человек не может остановиться и продолжает убеждаться в правильности этих вековых установок, то потом он начинает доносить их и до детей. «Мальчику нельзя плакать», «Девочка должна играть в куклы» - эти фразы у человека вылетают из уст уже на автомате. Так формируется следующее поколение с теми же установками.

ЗАЧЕМ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ?

Эту примитивную модель жизни можно и не менять. Но это ущемляет людей, заковывает их. Если донести до своих детей все эти гендерные стереотипы, то вы им закроете дорогу в жизнь. Вместо всех путей, которые существуют, у вашего ребенка остается один, который им навязали.

Когда-нибудь это вернется родителям. Они будут видеть вместо своего, маленького когда-то, сынишки взрослого мужчину, который не умеет решать проблемы, а может только стучать кулаком по столу со словами: «Я мужик!». Если такое будущее вас не устраивает, то нужно задуматься и пересмотреть свое отношение к этим «незыблемым» правилам.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Анна ЗАВГОРОДНЕВА, руководитель психологического центра: «Это все из-за собственных страхов родителей»

– Когда родители навязывают ребенку какие-то гендерные стереотипы, они, по сути, просто заставляют его действовать «как положено» по их мнению. Но любое давление несет за собой последствия. Родители таким образом присекают живой интерес ребенка, из-за этого вырастают люди, не имеющие собственного мнения. Вообще все это происходит из-за собственных страхов родителей. Они боятся, что с ребенком может быть что-то не так, что он слишком женственный или слишком мужественный. Но все эти страхи появляются лишь из-за собственного жизненного опыта.