История в двадцать лет: Как Музей Бродского в Санкт-Петербурге готовится к открытию

Ни для кого из петербуржцев не секрет, что в знаменитом Доме Мурузи на Литейном, 24 уже два десятилетия пытаются открыть Музей Иосифа Бродского. 2020-й в этой истории стал знаковым годом: те самые «полторы комнаты» готовятся встречать гостей.В этом году частное музейное пространство распахнет свои двери. «Комсомолка» заглянула в мемориальную квартиру и узнала, что там сейчас происходит и каким будет музей.

ДОРОГА К ДОМУ

Фонд создания музея Иосифа Бродского во главе с другом поэта, искусствоведом Михаилом Мильчиком шел к открытию этого пространства с начала двухтысячных. В коммуналке №28 поэт жил с родителями с 15 до 32 лет. И именно отсюда в 1972 году Бродский уехал в эмиграцию, навсегда разлучившись с семьей и никогда больше не вернувшись в страну. После этого в полутора комнатах продолжали жить его отец и мать. А в середине 80-х, после их смерти, недвижимость отошла другим жильцам. В 1996-м в США из жизни ушел сам Бродский. А в Петербурге его друзья Михаил Мильчик и Яков Гордин (историк, писатель, главный редактор журнала «Звезда» – прим. авт.) взялись за создание музея поэта в Доме Мурузи.

Музей Бродского станет новым культурным пространством на карте Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

Поэтапно, год за годом, в коммуналке №28 выкупались комнаты. Помогали инвесторы. Четыре из пяти комнат уже давно готовы были стать музеем. Но владелица последней, соседка Бродских, прожившая здесь всю свою жизнь, съезжать не хотела. Это стало камнем преткновения: водить экскурсии через жилую квартиру попросту нельзя. А для музея нужен был отдельный вход.

На этом этапе несколько лет назад дело встало. Но выйти из ситуации помог петербургский предприниматель Максим Левченко. В 2018 году он приобрел в соседней парадной квартиру, которая примыкает к коммуналке Бродского. Из нее буквально прорубили вход к «полутора комнатам». А в коммуналке Бродского мемориальную часть отгородили от жилой.

В этой комнате в коммуналке на Литейном, 24 Бродский прожил с 15 до 32 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Соседка продолжает там жить. У нас есть с ней человеческая договоренность: мы не показываем всю коммунальную квартиру, кухню. Да, это смысловые потери для музея. Но это позволяет вообще водить экскурсии в «полторы комнаты», – рассказывает «Комсомолке» куратор музея, историк Павел Котляр.

СЛОИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Стены в комнате Бродских сейчас выглядят так, какими они были при поэте. Здесь выполнили масштабную реставрацию, снимая слой за слоем краску и обои двухтысячных и девяностых. За десятилетия здесь, конечно, много раз делали ремонт. Чудо, что лепнина и другие элементы декора сохранились.

– Как минимум здесь раз шесть перекрашивали потолок, – делится художник-реставратор Юлия Волык.– И что удивительно, когда-то он был покрыт даже розовой краской.

Сейчас в комнате поэта завершается реставрация.Фото: Олег ЗОЛОТО

Так выглядели «полторы комнаты» при Бродском в начале 70-х. Фото: Михаил Мильчик.

Во время ремонта в комнате Бродского сделали немало интересных находок. Например, под паркетом нашли символичную копейку 1972 года, в который поэт и покинул квартиру. Несколько пуговиц, ремешок, папиросы. А еще – кусочки старых газет. Советских, к слову, много оказалось и на стенах под обоями.Но что еще интересней – нашли здесь и прессу 19 века! На пожелтевших листах на стенах значится 1875-й год, а значит, газеты эти на пару лет старше самого Дома Мурузи.

– Я думала, что только в советское время клеили обои на газеты,так делали мои родители, бабушки и дедушки. Но оказывается, такая «технология» была и в царские времена, – добавляет Юлия Волык.

Во время реставрации под обоями нашли старинные газеты.Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот мебель из «полутора комнат» утрачена. «Играть» в бутафорию, скупать подобные старые буфеты и диваны и ставить их под знаком «не прикасаться» создатели музея не хотят. Пространство это будет «живым», и это один из главных его вызовов.

– Это не значит, что здесь всегда будет пусто. Мы можем поставить вещи, которые здесь когда-то стояли,– отмечает Павел Котляр. – На какое-то время можем воспроизвести интерьер коммуналки. А можем покрыть стены проекцией и показать фотографии и видео Бродского.

В бывшей комнате соседей Бродского по коммуналке будет выставочный зал.Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело в том, что крупная коллекция вещей Бродского принадлежит Музею Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Там хранится более 4 тысяч предметов. И именно там находится знаменитая экспозиция «Американский кабинет» поэта. Основана она на вещах, которые передала вдова поэта Мария Соццани-Бродская.

– Ставить цель собрать коллекцию, искать что угодно, чего касалась рука Бродского, будет неправильно. Ту ценность предметов, которые уже есть у Музея Ахматовой, нам никогда будет не догнать, – добавляет куратор музея. – И Музей наш большой партнер, мы благодарны ему за сотрудничество.

Балкон поэта выходит на улицу Пестеля.Фото: Олег ЗОЛОТО

Частный и государственный музеи активно сотрудничают, вместе изучают коллекцию. А сейчас – прорабатывают юридические механизмы, которые позволят передавать в «Полторы комнаты» на временное хранение вещи Бродского.

А ЧТО ЕЩЕ?

В смежной квартире, где Бродский не жил, будут располагаться просторные выставочные залы, литературная гостиная, пространство для лекториев. Площадь ее позволяет даже проводить кинопоказы и спектакли. Это будет современный культурно-общественный центр, где, конечно, будут говорить не только об одном Бродском.А для почитателей поэта есть и еще одна важная деталь. В Музее организуют библиотеку.

Уже скоро в Доме Мурузи можно будет посетить экскурсию по «полутора комнатам» Бродского.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Это будет еще и исследовательский центр. Для библиотеки мы целенаправленно ищем и покупаем разные издания стихов Бродского, собираем архивные материалы. Здесь будет фонд, который позволит работать исследователям, любителям поэзии, – отмечает Павел Котляр.

В музее будет литературная гостиная, пространство для лекториев, спектаклей и концертов.Фото: Олег ЗОЛОТО

НА ЗАМЕТКУ

«Полторы комнаты» – это эссе Бродского на английском языке, опубликованное в 1986 году. Написано оно после смерти родителей поэта. В нем Бродский рассказывает, как жила его семья в этих квадратных метрах Дома Мурузи. И этот текст стал практически основным историческим источником для того, чтобы составить представление о «полутора комнатах». К слову, название это идет от причудливого строения комнаты. Площадь в 40 «квадратов» делится на две неравные части стеной с двумя арками. Проемы заставлялись мебелью, и получались два пространства – комната и еще половина.

КОНКРЕТНО

Сейчас Музей «Полторы Комнаты Бродского» готовится к запуску работы. Следить за новостями об открытии и расписании мероприятий можно на сайте проекта brodsky.online и в соцсетях (Instagram: @brodsky.online и ВКонтакте: vk.com/brodsky.online).