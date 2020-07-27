Заказать на фудкорте, забрать на улице: В Ленобласти снова открылись МЕГИ, рассказываем, что там происходит

Мы пришли в МЕГУ прямо к открытию, рассчитывая увидеть толпы толкающихся людей и драки за маски около вендинговых аппаратов. Однако все оказалось куда прозаичнее – очередей на улице не было, парковка стояла практически пустая. Охранники терпеливо объясняли посетителям, где выход и где вход и просили надевать маски. Иначе через кордон не прорваться.

Когда мы зашли в помещение, увидели людей, стоящих небольшими группами около ограждений. Вот-вот они откроются, и можно будет штурмовать магазины. Через две минуты голос в громкоговорителе объявил: «Добро пожаловать в МЕГУ!», и люди вмиг растворились в большом торговом центре. Если еще пару минут назад казалось, что посетителей здесь много, то сейчас стало не понятно, куда они все делись. Пошла искать.

Никаких толп и диких очередей не наблюдалосьФото: Олег ЗОЛОТО

Минуя два-три пустых магазинчика с одеждой, захожу в большой отдел спорттоваров. На входе – антисептик и табличка с просьбой соблюдать дистанцию. Так сегодня везде. Помимо меня, здесь еще человек 10. Участок с велосипедами, скакалками и рюкзаками огорожен специальной лентой. Любопытно.

- Нам разрешили открыться, только если площадь магазина будет не больше 800 квадратных метров, - будто извиняясь говорит продавец. – Но товары оттуда все равно можно выбирать – укажите пальцем, мы вам вынесем.

Покупатели в основном крутились около полок с обувью. Некоторые выбирали футболки и шорты.

- Нам все скидки надо успеть собрать! Иди быстрей! Да не сюда, туда, где 50% написано, - суетится женщина средних лет, подталкивая мужа к выгодным на ее взгляд рядам.

Вход в торговые залы ограничен. Также всех просят соблюдать дистанциюФото: Олег ЗОЛОТО

На этот раз поход по магазинам не выглядит как полукриминальное действо: примерочные открыты, и уже совсем не обязательно прятаться в углу, чтобы узнать, подходят ли вам джинсы. Но, как выяснилось, о «легализации» примерки знают не все продавцы. В отделе детской одежды в примерочные не пускают. Рубашку на сына лет 9 мама натягивает прямо в зале.

- Я не слышала, что можно открывать примерочные. Пусть другие открывают на свой страх и риск. Мы не будем. Нельзя, - строго отрезала юная девушка-кассир.

Выйдя из перестраховавшегося магазина, я заметила, как в отделе напротив натягивают ленту между аппаратом, который пищит, когда пытаетесь вынести товар, не оплатив, и дверным косяком.

особо популярные магазины с самого утра обзавелись покупателямиФото: Олег ЗОЛОТО

- Это для ограничения входа, - поясняет продавец.

Такие ленты есть на входе в каждый магазин. В некоторых, чтобы соответствовать разрешенной площади, перегородили проход между мужским и женским залом. Будьте добры в отдельную дверь.

Так сделали в отделе одного горячо любимого петербуржцами бренда. Очередь на кассе здесь образовалась уже через 15 минут после открытия МЕГИ. Некоторые дамы мчались в примерочные с огромной охапкой вещей, которые еле помещались в руки. Другие, довольные, выходили с большими мешками, набитыми покупками.

Обрадовавшись, что примерочные снова работают, некоторые набирают целые охапки вещейФото: Олег ЗОЛОТО

- Масочку будьте добры, подтяните нормально, - вежливо обратился охранник к одной такой барышне. – Сегодня замечания делают всем, у кого маска «случайно» сползла на подбородок или хотя бы с носа.

- Находясь на эскалаторе, соблюдайте социальную дистанцию, - каждые 10 минут голосит матюгальник.

Уже через полчаса количество людей в торговом центре заметно выросло. Некоторые обрадовались открытию фудкортов и радостно бежали туда. Но здесь их ждал сюрприз.

Дамы, как и полагается, отправились за платьямиФото: Олег ЗОЛОТО

- Вы заказываете здесь, а получаете еду на улице. Вот, по стрелочкам можете пройти к месту выдачи, - объясняет там молоденькая сотрудница МЕГИ, которую, очевидно, для этих целей и отправили прогуливаться по фудкорту. – В торговом центре есть нельзя, поэтому только так.

Пройдя по стрелочкам, мы оказались около столика выдачи заказов. Он стоял у входа на парковку. И – эврика! – вот где все люди! На жаре, натянув маски и соблюдая дистанцию, терпеливо ждут свой заказ.

Сезонные скидки особенно подняли настроение покупателямФото: Олег ЗОЛОТО

А как в Петербурге

Обрадовались петербуржцы и открытию «Галереи». Люди здесь были, хоть и меньше чем в «докоронавирусные» времена. За соблюдением социальных норм следят более, чем строго.

- Тут два кордона – перед входом в торговый центр. Потому, если через вертушку прорвались без маски, то сразу за ней вас ждет второй ряд охраны, - делится один из посетителей. – Лучше уз сразу маску в аппарате купить, чтоб проблем не было.

Людей в "Галерее" меньше, чем "докоронавирусные" временаФото: Артем КИЛЬКИН

Очередей даже в самые популярные магазины здесь сегодня не наблюдается. А если кто-то и решил прибарахлиться, то ему придется либо примерить вещи дома, либо, как это делает большинство, надеть все прямо в магазине. Ведь в Северной столице, в отличие от Ленобласти, пока примерочные открывать нельзя.

Подобная картина и в «Южном полюсе» во Фрунзенском районе. Людей почти нет. Охранник стоит с термометром, но останавливает не каждого.

В петербургских торговых центрах маски обязательныФото: Артем КИЛЬКИН

- Все люди почти без масок. Мало, кого сегодня в них встречала, - сетует одна из покупательниц.

Что касается заведений общепита, большинство из них работает на вынос, некоторые выставляют часть столиков и пускают за них людей. В целом же, впечатление, будто на дворе 1 января – людей мало и тишина..