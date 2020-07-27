«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом

Специалистам из Санкт-Петербурга удалось найти ответ на один из самых острых и тревожных вопросов, связанных с новым коронавирусом SARS-CoV-2 – способен ли он передаваться от беременной матери к ее еще не рожденному ребенку? Как выяснилось, способен – в качестве «входных ворот» в организм младенца он успешно использует плаценту. Сколько таких случаев уже было в Северной столице, как внутриутробное заражение сказывается на детях, будут ли они представлять угрозу для собственных родителей, и почему для ухода за ними потребуются изменения в работе детских поликлиник, выясняла «Комсомольская правда».

«ЛЕКАРСТВА НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

- По нашим данным, коронавирус может передаваться от зараженной женщины к ее ребенку через плаценту, - рассказал «Комсомолке» доктор медицинских наук, руководитель центра инфекционной патологии инфекционной больницы имени Боткина, специалист по вирусным инфекциям Всеволод Цинзерлинг. – Пока что нам достоверно известно о двух таких случаях, выявленных в Санкт-Петербурге в период эпидемиологического подъема. Но, судя по тому, что мы обнаружили изменения во многих плацентах от пациенток, больных коронавирусом, их наверняка намного больше.

Как именно ведет себя коронавирус, оказавшись в организме новорожденного, отмечает Цинзерлинг, пока до конца не ясно. - Здесь возможны два варианта, - продолжает ученый. – Так, например, есть основания полагать, что вирус может сразу же привести к преждевременным родам и развитию заболевания – то есть, с самого рождения у ребенка начнут проявляться симптомы болезни, а тесты будут давать положительный результат. Как в таком случае сложится дальнейшая судьба такого ребенка – опять же, вопрос открытый. С одной стороны – известно, что у детей COVID-19 протекает гораздо легче, чем у взрослых. С другой - к сожалению, каких-то специальных противовирусных препаратов, которые действовали бы конкретно против этого вируса, на данный момент не существует. А все аналоги слишком токсичны, и для лечения новорожденных их использовать нельзя.

«СПЯЩИЙ» ВИРУС

Другой вариант – вирус «поселится» органах и тканях младенца и какое-то время будет находиться в «спящем» состоянии, не определяться никакими тестами и, соответственно, не представлять опасности для тех, кто с младенцем контактирует – членов семьи или врачей-педиатров.

- Такой механизм на самом деле достаточно хорошо известен и изучен у кошек, - констатирует Цинзерлинг. – Да, инфекция, которой они болеют, не похожи на заболевание людей, тем не менее, определенные аналогии между вирусами можно провести. Но даже «спящий» вирус, к сожалению, может в любой момент проснуться. Для этого потребуется какое-то провоцирующее событие: скажем, ребенок может заболеть гриппом, и на фоне ослабленного иммунитета от себя самого заразиться SARS-CoV-2. Или – такую вероятность мы тоже допускаем – вирус даже в спящем состоянии будет влиять на детский организм и служить своего рода механизмом запуска для тех заболеваний, которые принято считать не инфекционными – к примеру, бронхиальной астмы или сахарного диабета.

В любом случае, констатирует эксперт, такие дети потребуют особого ухода. Так, для них нужно будет создать особую диспансерную группу, чтобы проводить обследования на регулярной основе. А кроме того - разъяснить педиатрам, что здоровьем «рожденных с ковидом» следует интересоваться даже тогда, когда со стороны родителей не поступает никаких жалоб.

Конечно, это исследование пока не дает ответов на целый ряд вопросов. Будут ли у ребенка с рождения формироваться антитела к коронавирусу? При каких обстоятельствах болезнь будет дремать в организме годами, а при каких – проснется? Возможно ли раз и навсегда вылечить маленького пациента? Все это еще только предстоит выяснить. Однако уже сейчас можно с уверенностью заявить: SARS-CoV-2 куда опаснее, чем кажется. И последствия глобальной пандемии мир будет ощущать на себе еще многие десятки лет.