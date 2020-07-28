Свой дом за городом: покупать или строить?

Пандемия коронавируса показала: мегаполис сам по себе служит идеальным рассадником любой инфекции - просто за счет высокой скученности населения. То ли дело деревни или коттеджные поселки: людей мало, живут они обособленно, и опять же в случае вспышки эпидемии ее легко локализовать. И это лишь немногие из плюсов загородной жизни! Недаром многие петербуржцы, перебравшиеся за город на время самоизоляции, теперь не хотят расставаться с комфортом, свободой и преимуществами такой жизни. Они совсем не прочь поселиться ближе к природе и жить там не только летом. Осталось решить вопрос: арендовать дом, покупать готовый или строить самим?

На эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» ответят руководитель компании «Все сваи-24» Анна Невидомская и коммерческий директор и соучредитель компании NEWWOODSTYLE Василий Денисюк.

Трансляция круглого стола пройдет на сайте spb.kp.ru, на радио «Комсомольская правда» 92,0 фм и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге».

Начало трансляции 29 июля 2020 года в 13.03. Не пропустите!