Либо ты со мной, либо убью: В Петербурге муж зарубил жену, когда та захотела подать на развод

История любви 28-летнего Николая и 23-летней Любови начиналась трогательно. Будущие супруги познакомились в реабилитационном центре. По словам друзей, Люба лежала там после операции, у нее были проблемы со слухом. А у ее будущего благоверного выявили опухоль мозга. Отношения закрутились стремительно. Вскоре пара поженилась и родила ребенка. Но отношения уже через два года приказали долго жить.

- У них были постоянные ссоры, он ее избивал и угрожал, - рассказали "КП-Петербург" подруги Любови. - Из-за этого она и решила с ним развестись, переехала жить к маме. Но он продолжал делать вид, что ничего не происходит. Хотел ее вернуть.

Пара прожила вместе два годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Николай пытался наладить отношения: ухаживал, приглашал в кафе, но безуспешно. Тогда, он, судя по всему, и решил поставить точку в отношениях в стиле ревнивого Отелло - либо со мной, либо ни с кем.

К убийству Николай, видимо, готовился заранее - привез домой топор. Несколькими ударами, он убил свою супругу, а затем расчленил труп, спрятав останки в чемодане, туловище выкинул в окно.

- Мне очень жаль и очень тяжело. Очень стыдно перед родителями моей жены за то, что я натворил, - пояснил на допросе убийца. - Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь.

У супругов остался маленький ребенокФото: СОЦСЕТИ

Для родителей Любови смерть дочери стала ударом. По словам друзей, мать погибшей работает врачом и очень тяжело переносит случившееся.

- Муж нанес жене не менее трех ударов топором по голове, после чего отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры, - сообщают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

За убийство Николаю грозит до 15 лет колонии.