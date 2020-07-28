«Это было лишь формальностью»: Нельсон узаконил свой полуподвал

Еще около десяти лет назад Нельсон Искандарян переехал в скромный полуподвал одного из домов в Петроградском районе. И начал облагораживать дворовую территорию. «Дооблагораживался» настолько, что теперь этот дворик считается одной из достопримечательностей Петербурга. Назван он в честь самого художника, «Дворик Нельсона».

В июле у художника произошло радостное событие, его «жилище» узаконили:

- Это было лишь формальностью, живу то я здесь давно. Зато теперь есть документ, который это подтверждает. Я не боялся, что меня отсюда выгонят. С соседями отношения хорошие, с администрацией тоже, - рассказывает Нельсон.

«Дворик Нельсона» стал одной из достопримечательностей Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на заявленную доброжелательность, конфликты с соседями все же были. Осенью 2019 года из двора начали вывозить «произведения» Нельсона, а точнее яркие «Жигули», центральную композицию двора. Все из-за жалоб местных жителей в интернете.

- В это время прояснилось то, что многие скрывали внутри. Некоторые люди показали свое настоящее, неприглядное лицо. Но сейчас многим стыдно, мне их даже жалко, - с улыбкой делится художник.

«Жилище» Нельсона узаконили.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас дворик опустел, да и одну из стен закрасили. Но Нельсон относится к этому спокойно:

- Для меня определенная надпись или рисунок важны именно в тот момент, когда были сделаны. Даже если закрасят все стены, я не буду восстанавливать прежние произведения. Буду рисовать что-то новое, важное для меня или окружающих.

По обещанию администрации района долго дворику пустовать не придется, к концу 2020 года планируется обустроить это пространство, об этом рассказала Елена Григорьева, пресс-секретарь администрации Петроградского района:

Во двор до сих пор заглядывают посетители.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Запланированы работы по приведению объекта в приятный вид. Будут восстановлены зеленые насаждения, установлены ограждения, несколько скамеек, ну и закрашены граффити. Это решение было принято не просто так, а из-за обращений жителей.

Пока это все лишь в планах, а Нельсон продолжает заниматься тем, что нравится. Художнику некогда отчаиваться, во двор до сих пор заглядывают посетители, а закрашенные стены могут стать только витком для новых творений.