2020-07-28T12:39:44+03:00
Общество

Фермер, дизайнер лекарств и «ногтеблогер»: Названы самые необычные вакансии в Санкт-Петербурге

Кроме этого летом 2020 года работодатели ищут менеджера реалити-шоу, тренера по копирайтингу и водолаза
Петр КИБЕР
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И для водолазов в Петербурге есть работа.И для водолазов в Петербурге есть работа.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Специалисты одного известного рекрутингового агентства собрали статистику по имеющимся в базе вакансиям и назвали самых необычных работников, которых ищут летом 2020 года в Санкт-Петербурге.

- Рынок труда в городе начал активно восстанавливаться после снятия режима самоизоляции: в июне работодатели открыли на 41% больше вакансий, чем в мае, - сообщает пресс-служба сервиса Head Hunter.

Самыми востребованными традиционно остаются представители сферы продаж, IT-специалисты, рабочие специальности и так далее.

Но есть среди тысяч рабочих мест и не самые обычные вакансии. Так, петербургские работодатели ищут: водолаза (от 50 тысяч рублей); специалиста по структурной биоинформатике, который будет заниматься дизайном (созданием) лекарственных препаратов; менеджера на проект реалити-шоу, для подборки его героев (до 120 тысяч рублей).

Быть можно дельным человеком, и не только думать, но и писать о красе ногтей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Быть можно дельным человеком, и не только думать, но и писать о красе ногтей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме этого в городе требуются глазуровщик фарфоровых изделий (специалистов для окунания изделий руками готовы учить «с нуля»), nail блогер – человек, пишущий о красе ногтей в прямом смысле слова, а также тренер по копирайтингу, обучающий писать правильные и красивые тексты. Последнему специалисту обещают от 1800 долларов (130 тысяч рублей) в месяц.

Для любителей природы есть вакансия фермера. Любовь к животным и работа на свежем деревенском воздухе оценивается в 60 тысяч рублей ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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