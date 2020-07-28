Гомосексуализм, феминизм и насилие: Уполномоченный по правам семьи объяснила, за что должны наказать создателей сериала «Чики»

В медиапространстве набирает обороты скандал, связанный с популярным сериалом «Чики», который в 2020 году начал показывать один из видеосервисов. «Жаркая кубанская готика с Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко», как его называют рецензенты, пришлась по вкусу не всем киноманам. Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольгу Баранец история о бывших проститутках, захотевших открыть фитнес-клуб в маленьком городишке вовсе возмутила. Разглядев с экрана пропаганду «ЛГБТ и феминизма», Баранец пожаловалась на создателей сериала в МВД и Роскомнадзор. «Комсомолка» связалась с Баранец и выяснила детали конфликта.

Инициатором жалобы выступила Ольга Баранец. В должности общественного уполномоченного она работает с 2015 года. Фото: официальный сайт общественного уполномоченного Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В должности «общественного уполномоченного» Ольга Баранец работает с 2015 года. Хотя в роли общественного деятеля стала выступать еще в 2008 – как сказано на ее официальном сайте, «в связи с внедрением в РФ ювенальной юстиции». Вообще, сайт уполномоченного – очень странное место. К примеру, одна из недавних новостей называется так – «Мы против растления детей под видом психологии в школе. Действуем!». В тексте – прекрасный пассаж: «успешно родительской общественностью отбиты уроки валеологии, гигиены и здорового образа жизни, этики семейной жизни. Пока сложно отбиться от профилактики ВИЧ и наркопрофилактики, которые собственно и имеют целью рассказ детям о наркотиках и о сексуальной жизни». Точно так же рьяно Баранец и ее команда борется против закона о семейно-бытовом насилии (это классика), прививок и «американизации детей России».

В беседе с корреспондентом «Комсомолки» Ольга Баранец рассказала, что жалобу на сериал подала не по своему почину, а потому, что ей поступило обращение от неравнодушных петербуржцев.

- Наша организация работает по обращениям граждан, - подчеркнула Баранец. – Нам пишут, например, если какой-то плакат в городе кого-то задел, или сериал, или мультик, или в школе на уроках учитель что-то себе позволил. Мы проверяем информацию, и если все это подтверждается – выходим с такими вот инициативами.

Жалоб на сериал, по словам Баранец, было по меньшей мере две. Перед тем, как составить обращение с МВД и Роскомнадзор, обе их проверил эксперт.

- Если честно, я не совсем понимаю, почему именно это наше обращение вызвало такую реакцию, - удивляется Баранец. – Хотя догадываюсь. Мы задели организацию - иностранного агента, которая в нем рекламируется. Если это так, то становится понятно, что этот сериал, возможно, создан для продвижения закона о семейно-бытовом насилии.

Сериал рассказывает о проститутках, решивших начать новую жизнь. Фото: скриншот трейлера

При этом, по словам общественного уполномоченного, сама она скандальных «Чик» посмотрела только после того, как новость о жалобе разлетелась по городским и федеральным СМИ. Но даже после этого от своего мнения не отказалась.

- Очень неэстетическое, ширпотребовское творение, - призналась Баранец. – Жаль, что у нас даже ширпотреб опустился до такого уровня. Главные героини – проститутки. Что, других героинь нельзя было выбрать? А по поводу сцены с переодеванием мальчика в девочку, на которую мы и попросили обратить внимание правоохранительных органов, – это же окно Овертона. В этом году они сняли, что мальчик переоделся, но решил остался мальчиком, в следующем – что он решил стать девочкой, а еще через год мы получим, что маму надо сажать, если она сделала ребенку замечание.

По словам уполномоченного, официального ответа из МВД и Роскомнадзора ей пока не поступало – по закону жалоба может рассматриваться до 30 дней.

Еще одна претензия Баранец к сериалу - в нем слишком много сцен насилия.Фото: кадр из фильма

Между тем в пресс-службе компании видеосервиса more.tv заявили, что скандальный сериал «создан и распространяется в рамках закона».

- Посмотреть полную версию сериала можно, только оформив платную подписку в соответствии с пользовательским соглашением сервиса, - уточнили в пресс-службе. - В каждой серии обозначены возрастные ограничения 18+. Сериал поднимает многие социальные проблемы, именно поэтому он стал таким популярным и получил широкий общественный резонанс. На текущий момент он собрал совокупно уже более 10 миллионов просмотров.