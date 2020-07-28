2020-07-28T15:30:54+03:00
Общество

Ливень в Санкт-Петербурге 28 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Больше 50 бригад воюют с подтоплениями из-за ливня в Санкт-Петербурге 28 июля 2020, мы рассказываем в режиме онлайн-трансляции о ситуации в разных районах города
Лилия КОЗЛОВА
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Мощный ливень обрушился на Санкт-Петербург 28 июля 2020 годаМощный ливень обрушился на Санкт-Петербург 28 июля 2020 годаФото: СОЦСЕТИ
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Как и предупреждали синоптики, на Северную погоду надвинулся штормовой циклон. Ливень в Санкт-Петербурге 28 июля 2020 года начался с юга города в час дня и уже к двум накрыл весь город. Ожидается, что лить он будет часов до семи вечера. «Водоканал» уже направил свою дежурные бригады на проблемные адреса, чтобы те оперативно справлялись с подтоплениями.

Ливень затопил проспект Маршала Казакова в Петербурге 28 июля .

- Для профилактики угрозы нарушения работоспособности ливневой канализации в городе будут работать 53 специализированные бригады предприятия. В распоряжении персонала имеется водоотливная техника различной производительности для оперативного извлечения посторонних предметов из амбразурных патрубков, дождевых колодцев и откачки дождевой воды в местах ее скопления после ливня, - сообщили в Смольном.

Дорогу затопило под мостом на проспекте Народного Ополчения Фото: СОЦСЕТИ

Дорогу затопило под мостом на проспекте Народного ОполченияФото: СОЦСЕТИ

Ливни перемежаются с грозами. Обещается, что в некоторых районах даже пройдет град.

Тем временем, в городе уже начались подтопления. Городская канализация нормально справляется с количеством воды, когда интенсивность дождя не выше 7,2 миллилитров за 20 минут. В районе проспекта Народного Ополчения осадки, видимо, больше. Водостоки под железнодорожным мостом снова не справляются с ливнем. Дорога превратилась в реку, по которой «проплывают» автомобили, создавая волны.

Ходить по тротуарам лучше в резиновых сапогах Фото: СОЦСЕТИ

Ходить по тротуарам лучше в резиновых сапогахФото: СОЦСЕТИ

- На Парашютной сегодня тоже очередной потоп, - пожаловались в социальной сети петербуржцы.

В новом ЖК «Ленинград» на Энгельса 97-93 затопило все. Вода бьет из подземного паркинга.

Затопило дорогу на проспекте Стачек около торгового центра «Континет». Также машины «плывут» по Ленинскому проспекту.

Несмотря на сильный ливень, уровень воды в Неве на 15:10 не высок – всего 30 сантиметров. Угроза потопа возникает, когда отметка переваливает на 1 метр.

Потоп в Петербурге, онлайн-трансляция 28 июля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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