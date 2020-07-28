Два поезда столкнулись в Санкт-Петербурге неподалеку от пассажирской станции «Купчино». В аварию попали товарные составы, локомотивы и несколько вагонов которых от удара слетели с рельсов. Сами пути оказались разворочены.

- В 14:39 28 июля поступило сообщение о ЧП по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский район, улица Малая Балканская, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС России.

Вагоны сорвало с рельсов. Фото: ГУ МЧС по СПб

По информации от спасателей, у грузовой станции «Купчинская» произошло касательное столкновение двух грузовых составов. Они ударились электровозами, после чего с путей сошли оба локомотива и один пустой вагон.

При этом сами рельсы оказались выворочены из насыпи, а один из составных электровозов согнуло пополам.

От удара локомотив порвало пополам. Фото: ГУ МЧС СПб

Движение поездов по оживленной ветке было временно приостановлено. Сейчас составы пустили по резервной ветке. На месте уже находятся представители всех экстренных служб города, а также начальство Октябрьской железной дороги.

О состоянии машинистов попавших в аварию поездов ничего не сообщается.