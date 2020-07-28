Карту новой туристской географии Санкт-Петербурга создали в Смольном

Смольный разработал карту новой туристской географии Санкт-Петербурга. Судя по ней, город поделили на 18 тематических зон со своими уникальными достоинствами. «Комсомолка» публикует фотографию карты с разрешения Комитета по развитию туризма.

Город поделили на 18 разнообразных туристических зон. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

- Мы хотим показать, что Санкт-Петербург – это город, где есть туристические продукты на любой вкус. К нам можно приезжать много раз с разными целями и в разных компаниях. Самые успешные туристические центры мира уже демонстрируют такую практику – в Париж, Лондон, Прагу приезжают неоднократно, - рассказывает глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Согласно карте, часть улицы Рубинштейна попадает в интеллектуально-букинистический район.Фото: Олег ЗОЛОТО

Гостям Северной столицы предлагается самый разнообразный досуг. К примеру, научно-познавательный район объединяет Планетарий №1 и Люмьер-Холл. Досуговый кластер на Лиговском с его дворами за «Техношоком» и Лофт-проектом «Этажи» может вовлечь людей своей развлекательной активностью. Дизайн-квартал с академией Штиглица и его музеем выступит как пространство современного искусства с образовательными лекциями и экскурсиями.

Большие планы у Смольного и на кластер гавани Васильевского острова, где проводятся ярмарки, концерты, спортивные мероприятия и находятся уютные бары. Порт Севкабель может связать побережье в единый променад у воды. Вообще, в Смольном ориентируются на все возрасты, но больше всего внимания уделено семьям с детьми и молодежи.

По планам Смольного, Порт Севкабель может связать побережье Васильевского острова в единый променад у воды.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Современные пространства и современная культура всегда будут востребованы туристами. Эта карта постепенно будет дополняться новыми маршрутами и активностями, - добавляет Сергей Корнеев.

Но не одним только развлечением богата карта новой туристской географии Санкт-Петербурга. В маршруты вовлекли деловые, образовательные, оздоровительные, культурные кластеры. По мнению чиновников, это позволит разнообразить туристическое предложение города, привлечь новых гостей и грамотно рассредоточить потоки людей. Как итог – туристы с охотой будут изучать каждый уголок города и захотят вернуться в Северную столицу снова и снова.