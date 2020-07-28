Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 28-30 июля 2020: дожди еще будут

Дождь, накрывший город днем во вторник напугал жителей Северной столицы и заставил задаться вопросом: а какой будет погода в ближайшие дни? На это вопрос ответили специалисты, которые дали прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 28-30 июля 2020.

- Будет все прохладнее и прохладнее. 29 июля еще 22-23 градуса, но дожди, ливни грозы. В четверг днем вроде как без осадков, но к вечеру опять польет. В пятницу уже 17-19 градусов, временами тоже дожди. Выходные не лучше. Стоят над нами циклоны, поэтому такая погода затянется на неделю -дней десять, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» главный синоптик города Александр Колесов.

Мокнуть придется и туристам.Фото: Артем КИЛЬКИН

Согласен с коллегой и метеоролог Юрий Куткевич, который также дает неутешительный прогноз на ближайшую неделю. По его словам, причиной сырости станет пришедший с Западной Европы циклон. Он будет влиять на Петербург минимум до выходных.

Это значит, что до начала августа горожан ждут дожди, преимущественно проливные. Возможны грозы и даже град. А температура начнет падать из-за изменения ветра с южных направлений на северные.

Однако, по мнению метеоролога, на выходных есть шанс на прояснение погоды. В субботу и воскресенье, уверен Юрий Куткевич, дождей не будет, а термометры покажут 21-25 градусов.

А вот первая половина августа будет теплой (20-25 градусов), приятной и преимущественно без осадков.

Впрочем, любой прогноз лишь предполагает, какой будет погода. А его вероятность даже в современных технических условиях не превышает 60%.