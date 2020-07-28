Больше 10 тысяч артефактов нашли археологи СПбГУ при реставрации Первого кадетского корпуса

Во время реставрации Первого кадетского корпуса и Меншиковского дворца в СПбГУ нашли больше 10 тысяч уникальных вещей 18 века, сообщает пресс-служба СПбГУ. Среди артефактов – рукописные документы, монеты, обувь, фрагменты посуды и керамики, парики. А еще много предметов военной униформы.

Так, например, настоящим эксклюзивом стала обнаруженная гетра первой половины 18 века. Это была часть мужской военной формы того времени. Гетры из плотной ткани защищали чулки и верхнюю часть башмаков от сырости.

– В русской армии гетры официально ввели в 1712 году. Но тут есть одна тонкость – этот предмет гардероба изготавливался в различных частях армии самостоятельно по описанию. Обычно их шили из старых палаток. Именно поэтому мы знали, как выглядят гетры, исключительно по описаниям и изображениям. Самые ранние сохранившиеся образцы относятся к екатерининской эпохе. Это первый предмет, который можно уверенно датировать началом 18 века, – отметил научный сотрудник лаборатории археологии СПбГУ Кирилл Шмелев.

Археологи узнали настоящий цвет Меншиковского дворца. Фото: spbu.ru

Еще одна интересная «находка» – это точные оттенки фасада реставрируемого Меншиковского дворца. Специалисты определили их во время работ.

– Стены были графитово-серые, а украшали их белые наличники, тяги и пилястры с капителями из светло-желтого доломита, – рассказали в СПбГУ.

В самом же дворце обнаружили «холодильник» 18 века, который чудом сохранился до наших дней в подвале зданий. Это так называемый ледник – деревянное помещение для хранения продуктов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Петербурге могут восстановить популяцию балтийского осетра по костям рыбы 18 века

Среди находок в Меншиковском дворце оказались интересные для науки биологические объекты. Это раковины устриц, которые употребляли в пищу в 18 веке. А также целая «коллекция» костей остеровых рыб. Их уже передали научно-исследовательской группе, которая занимается восстановлением вымершей в конце 20 века популяции балтийского осетра. Специалисты займутся молекулярно-генетическим анализом костей, результаты которого ожидают к концу года.

Кости осетровых рыб со стола 18 века обнаружили в Петербурге. Фото: spbu.ru

– Эти исследования помогут узнать, какой именно подвид осетра принимали в пищу во дворце Меншикова, – объяснил сотрудник лаборатории археологии СПбГУ Игорь Тарасов. – Если он относился к балтийской или ладожской популяции атлантического осетра, генетический материал может быть использован для ее восстановления.