«Скользили, хватались за провода, но залезли»: почему Санкт-Петербургу нужны легальные экскурсии по крышам

Пожалуй, даже ленивый, прожив какое-то время в Питере, хоть раз да вскарабкался на какую-нибудь крышу в центре города. Эти виды с высоты если не птичьего полета, то как минимум – подъемного крана завораживают настолько, что порой инстинкт самосохранения, взяв за руку страх перед полицией и уставшими от руферов жильцами, послушно ждет в сторонке.

Но после того, как губернатор предложил сделать вылазки на крышу легальными, любители острых ощущений оживились: больше не нужно будет стоять у домофона, перебирая ключи в поисках подходящего, или ждать, пока выйдет кто-то из жильцов. Тем более, что многие руферы уже давно превратили свое хобби в доход и водят экскурсии по крышам. Берут за это от 600 рублей.

"Руферы" покоряют крыши ради красивых снимков и живописных видовФото: Алина ЧЕМЕРИС

Однако есть и те, кто предпочитает «покорять высоту» сам. Такую компанию мы подкараулили у двери на чердак в одном из старинных домов. Ребята были в прекрасном настроении и с удовольствием рассказали о своем приключении. Опасных моментов было несколько.

- Мы не ожидали, что крыша такая покатая. Но раз пришли, надо лезть! – смеется молодой человек, который, по ходу, и притащил сюда всех остальных.

- Мы видели фото оттуда, но когда посмотрели на саму крышу, не поняли, как вообще кто-то сюда забирается. Не вертолетом же их доставляют, в конце концов! - подхватывает его подруга. - Но потом чуть справа мы разглядели небольшой выступ. За него можно уцепиться и подняться наверх. И вот кое-как, враскоряку, соскальзывая и хватаясь за все, что торчит, мы и полезли. Хорошо, что парни с нами были. Иначе мы бы не решились.

С этой точки видно Петропавловскую крепостьФото: Алина ЧЕМЕРИС

Вся компашка переправилась на крышу минут за 10, то нагибаясь под проводами, то перешагивая через них. Там, наверху, ребят ждал еще один квест – нужно было принять устойчивое положение и «закрепиться» - на кровле не было ровного места.

- Особо там было не посидеть, не отдохнуть, потому через полчаса мы уже стали спускаться, - признается девушка, которая до этого молчала. – Виды здесь действительно восхитительные! Вдалеке даже можно разглядеть Петропавловскую крепость. А вот закат, ради которого мы сюда и шли, увидеть не удалось – тучи все испортили.

- Зато пофотографировались! – резонно отмечает еще один участник вылазки.

Удержаться наверху непросто - нет ни одной ровной площадкиФото: Алина ЧЕМЕРИС

Такие стихийные «набеги» на петербургские крыши происходят постоянно. Несмотря на запреты, замки и видеокамеры, любители полюбоваться на Петербург свысока все равно находят способы «покорить вершину». Но пока это все нелегально, руферы рискуют в первую очередь своим здоровьем – ведь об их безопасности никто не заботится. Но если предложение по легализации все же уйдет в работу, этот момент обязательно будет учтен.

Есть что-то эдакое в таком подходе – если беспорядок нельзя остановить, нужно его возглавить. К тому же, как верно заметил губернатор, «город с высоты действительно смотрится красиво».