Бояться нужно других: ученые рассказали об астероидах, которые намного больше и опаснее 2009 PQ1

Звездное небо таит в себе множество скрытых угроз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новость о том, что к Земле приближается астероид 2009 PQ1, взбудоражила мировую общественность. Однако специалисты на грозного космического гостя машут рукой – слишком маленький (всего-то около 190 метров в диаметре), да и пройдет далековато. Бояться нужно не его – в космической бездне дрейфуют куда более опасные и непредсказуемые объекты, которые могут представлять для нашей планеты реальную угрозу. Какие – выясняла «КП-Санкт-Петербург».

Космической угрозой человечество занимается на протяжении долгих лет, рассказывает астроном, аспирант кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета Мария Боруха. На данный момент ученым известно больше 2 000 объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.

По словам Марии Борухи, человечеству известно около 2 000 потенциально опасных космических объектов. Фото: соцсети

- Все эти объекты обладают диаметром свыше 140 метров, подходят к нашей планете менее чем на 20 лунных расстояний (имеется в виду расстояние от Земли до Луны – прим.ред.), а их орбиты пересекаются с земной, - объясняет Боруха. – Астероид 2009 PQ1, который сейчас пролетает мимо, и о котором говорят СМИ, относится к потенциально опасным объектам, но уже понятно, что с Землей он не столкнется. В момент максимального сближения он будет находиться от нас на расстоянии не менее трех миллионов километров – в восемь раз дальше, чем Луна.

Конечно, отмечает ученый, орбиты астероидов – штука не самая непостоянная. На них может влиять множество факторов – начиная от гравитационных полей планет и звезд и заканчивая столкновения с другими космическими телами. Тем не менее вероятность того, что 2009 PQ1 вдруг резко «повернет» и врежется в Землю, исчезающе мала.

Другое дело – 300-метровый астероид, который астрономы прозвали Апофис, по имени египетского бога мрака, зла и ужаса. Уже хорошо, да?

За потенциально опасными астероидами и кометами постоянно наблюдают астрономы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Согласно прогнозам, Апофис 13 апреля 2029 года пройдет на расстоянии 31 000 километров от Земли, - объясняет Боруха. – Это близко – в десять раз меньше расстояния, на котором от нас находится Луна и в сто раз ближе, чем маршрут 2009 PQ1.

Впрочем, даже Апофис пока что не представляет для нас серьезной угрозы – его орбита под действием гравитационного поля Земли, конечно, изменится, но все эти космические «танцы» уже давно просчитаны и предсказаны. Но мы не зря говорим «пока что» - не далее как через сто тел грозный космический гость вернется, и вот тогда уже вполне может столкнуться с нашей планетой.

- Еще один астероид, который пройдет на минимальном расстоянии от Земли в обозримом будущем, называется 2020 NK1, - продолжает наша собеседница. – Он еще больше – около 530 метров в диаметре. Сейчас он имеет максимальный класс опасности, но, по прогнозам астрономов, 2020 N1 сблизится с нашей планетой с период с 2091 по 2101 годы. Так что пока о нем можно не волноваться.

Да и вообще – опасаться давно известных ученым космических лет, пусть даже и гигантских, не стоит. За каждым из них наблюдают в режиме 24/7, а их орбиты (включая возможные отклонения) давно уже просчитаны и предсказаны. Куда более явную угрозу несут те астероиды, которые еще не открыты.

Челябинский метеорит ученые "открыли" в тот момент, когда он упал на Землю. Фото: Александр ДЫБИН

- Мы до сих пор не знаем наперечет все космические объекты менее километра в диаметре, - констатирует Мария Боруха. – Например, Челябинский метеорит открыли примерно в тот момент, когда он упал на Землю. Сейчас как раз проектируются новые телескопы, которые будут способны, с одной стороны, замечать мелкие объекты, а с другой – охватывать достаточно большой участок неба.

Помимо астероидов в список 2 000 небесных тел, потенциально опасных для Земли, входят кометы – гигантские ледяные глыбы с хвостами из газа и пыли. Потенциально, комета тоже может столкнуться с нашей планетой, но как минимум в ближайшее несколько сотен лет такого не предвидится. Та же NEOWISE, фотографиями которой несколько дней назад были завалены все социальные сети, несмотря на всю свою яркость и различимость невооруженным глазом находилась от нас на расстоянии 103 000 000 километров – чуть ближе, чем солнце.

Еще одна проблема, связанная с потенциальными космическими телами – теми же астероидами – заключается в том, что человечество пока что не знает, как от них защищаться. Взрывать – не вариант: Брюс Уиллис у нас всего один, да к тому же слишком велика вероятность получить вместо одной гигантской глыбы ничуть не менее смертоносный дождь из обломков.

Единственная возможность человечества спастись от опасного астероида - сбить его с курса ракетой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сейчас наиболее эффективным считается изменение орбиты астероидов, - констатирует Боруха. – В общих чертах это выглядит так: подлетаем к астероиду, стреляем в него ракетой и отклоняем в сторону. Причем достаточно сбить его с курса всего на несколько метров, чтобы он перестал быть опасным. Но сложность в том, что это сработает только в том случае, если о приближении такого объекта мы узнаем хотя бы за несколько лет. Если же счет будет идти на дни или даже месяцы – спастись не удастся.

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