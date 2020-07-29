Отпуск на миллион и на 1000 рублей: как отдохнуть в Санкт-Петербурге с деньгами и без

Когда такие желанные Мальдивы, Доминикана, Тунис и прочие экзотические страны на какое-то время недоступны, россиянам остается только одно – лететь «туда, где принимают». И, конечно же, многие устремляются в Петербург. В городе на Неве уже полно туристов, среди которых и те, кто привык к роскошному отдыху, и те, кто рассчитывает на бюджетный вариант. Но мало денег – не значит мало приключений! «Комсомолка» расскажет, как провести отпуск в Северной столице в формате Luxury и как познакомиться с городом, имея в день на карманные расходы всего лишь 1000 рублей.

Экономим на метро

Выходишь из отеля и сразу оказываешься в центре Петербурга. Через дорогу – ароматный кофе с собой и пекарня со свежими булочками, пройдешь 10 метров, и упрешься в какой-нибудь дворец. До главных достопримечательностей – рукой подать. И вот прогуливаешься ты, не спеша, весь такой довольный, и разглядываешь причудливые узоры на фасадах старинных зданий…

Наверное, каждый, отправляясь в город на Неве, рисует себе такую картину. Но чтобы она стала реальностью, совсем не обязательно платить уйму денег за проживание. Поселиться в центре Северной столицы можно даже за 250 рублей в сутки – если повезет. Но при этом нужно быть готовым, что «мальчики и девочки» живут в одном многоместном номере и туалет у всех общий.

Петербург - сам как музей. И рассматривать его экспонаты можно просто прогуливаясь по улицамФото: Олег ЗОЛОТО

- Подскажите, а где можно недорого пообедать? – спрашиваю я у прохожего в надежде найти приличное и дешевое место.

- Да хотя бы здесь! – кивает он на дверь, рядом с которой на улице пустуют два столика. Другие два заняты.

За борщ, салат и напиток я отдала 160 рублей. Не скажу, что порции большие, но мне хватило, чтобы до вечера о еде не думать. И да, было вкусно. На самом деле, мест, где можно поесть за 200-300 рублей в Петербурге множество. Самый верный способ - идти туда, где красуется табличка «Столовая». Правда, нужно понимать, что подкрепиться за бесценок желающих масса, поэтому, скорее всего, вам придется отстоять очередь.

Пообедать можно и на 200 рублейФото: Артем КИЛЬКИН

Передвигаться по Питеру лучше пешком – все важные достопримечательности рядом, а прогулка позволит лишний раз полюбоваться городом. Ну а если решите забраться в отдаленные уголки, советуем ехать на метро, купив в подземке карту «Подорожник». Стоит она 60 рублей. Сколько на нее положить денег, решаете сами. Поездка по карте стоит 38 рублей, в то время как одноразовый жетон в метро – 55. Поэтому если нужно больше трех поездок, бегите за «Подорожником»: 55*4=220, а 38*4+60=212.

«Не обязательно «жить» в музеях»

Для туриста, который первый раз в жизни приехал в Петербург, погулять по Эрмитажу, полюбоваться картинами в Русском музее, побывать в Кунсткамере и на колоннаде Исаакиевского собора – must have. Но когда бюджет, мягко говоря, ограничен, а цены на входные билеты в главные городские достопримечательности кусаются, приходится выкручиваться.

Но чтобы узнать Петербург, не обязательно «жить» в музеях. Тем более, что сейчас в них пускают по сеансам. Город на Неве славен еще и своими парками. Вход в большинство их них бесплатный, а гулять и рассматривать скульптуры в том же Летнем саду можно часами.

Внимания заслуживают и парки поменьше: Юсуповский, Таврический, Адмиралтейский, Александровский сады, Марсово поле, Инженерный сквер, парк Екатерингоф и многие-многие другие. Бесплатно можно прогуляться и по территории Петропавловской крепости, зайти в Казанский собор или за донейшн побывать в Аннекирхе.

Летний сад всегда готов бесплатно встречать гостейФото: Артем КИЛЬКИН

Обязательно нужно заглянуть во дворы-колодцы. Некоторые из них могут удивить чудесными граффити, необычными арт-объектами, а иногда даже фонтанами. Информацию о таких нетривиальных маршрутах можно найти в группах «ВКонтакте», посвященных Петербургу. А на Невском проспекте каждый вечер проходят импровизированные концерты местных музыкантов.

Никто не отменял и пригороды – электричка до Царского села или Комарово стоит меньше 100 рублей, а исследовать эти места можно целый день.

Итак, давайте посчитаем: 500р за билет в Эрмитаж, 250р за обед, поездка на метро туда-сюда 110р, долгие бесплатные прогулки. При таком раскладе у вас даже 140р останется, а день будет очень насыщенным.

Президентский люкс свободен

Удивит Петербург и тех, для кого деньги не проблема. В самом центре города много роскошных отелей, где можно снять номер с видом на Исаакиевский собор, Дворцовую площадь, Неву или Мариинский дворец.

В городе много гостиниц с видом на главные достопримечательностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Самые простые номера у нас сейчас заняты, есть люксы, в том числе президентский, - приветливо пояснила мне сотрудница одной из таких гостиниц. – Телевизор, ванная, wi-fi, холодильник – всё есть.

При таких отелях, как правило, имеются и рестораны, где можно заказать что угодно, вплоть до камчатского краба. Но существуют и более атмосферные заведения. На Петроградкой стороне, например, есть ресторан, расположенный прямо на воде, а недалеко от Эрмитажа можно поужинать, любуясь на купол Исаакиевского собора.

Средний чек в таких заведениях – около 3500 рублей, но и обслужат вас здесь по высшему классу.

В некоторых ресторанах за ужин можно отдать от 5000 рублей и большеФото: Артем КИЛЬКИН

От яхты до воздушного шара

Увидеть Петербург с необычного ракурса можно, например, взяв в аренду катер для прогулки по рекам и каналам. Вмещает он компанию около 10 человек, а стоить будет от 8000 рублей в час. В три раза дороже обойдется яхта, зато на ней можно устроить пикник и, к примеру, на плаву отметить день рождения.

Если на воде впечатлений маловато, можно нырнуть под воду. Местные дайверы с удовольствием организуют для вас пробное погружение.

- Если можете, поехали с нами завтра на озеро! Все снаряжение дадим. Стоить будет 3000 рублей с человека. Если никогда раньше не погружались – не бойтесь, у нас все безопасно, - уверяет меня сотрудница одной из профильных фирм. Так сладко рассказывала, что аж захотелось все бросить, нацепить акваланг и рвануть к водным жителям...

Не менее будоражащим, чем дайвинг, может оказаться полет над Петербургом

При желании можно арендовать катер или яхту и даже устроить пикник на водеФото: Артем КИЛЬКИН

на вертолете. Получасовая воздушная прогулка будет стоить 21000 рублей, часовая – от 40 000. Покататься также можно на самолете, воздушном шаре, дельтаплане, а для любителей экстрима есть возможность прыгнуть с парашютом. Прыжок в тандеме с инструктором стоит от 9000 рублей.

Порадует Северная столица и любителей аристократического отдыха. Все желающие могут поиграть в гольф.

- Когда ваши друзья к нам соберутся , предупредите хотя бы за неделю. Мы должны все организовать, вы же знаете, у нас свой этикет, - объясняет мне вежливый молодой человек. – На одного человека вместе с арендой тележки, корзинки и покупкой мячей это обойдется примерно тысяч в 10.

Любители аристократического отдыха могут сыграть в гольфФото: Артем КИЛЬКИН

Арендовать машину, заказать индивидуальную обзорную экскурсию, снять коттедж на берегу Финского залива – вариантов отдохнуть в Петербурге, ни в чем себе не отказывая, множество. И уж вряд ли впечатлений будет меньше, чем от отпуска заграницей.

Где жить:

Отели:

Астория – номера от 13.000 за сутки

SO/ Sofitel – номера от 18.000 за стуки

Лотте Отель– номера от 18.000 за сутки

Kempinski– номера от 19.000 за сутки

Four Seasons Lion Palace - номера от 27.000 за сутки

Хостелы:

«ХотелХот Гостиный дом на Невском» - от 250 в сутки в многоместном номере

Сеть хостелов «Друзья» - от 350 в сутки в многоместном номере

Old Flat Hostel на Советской - от 350 в сутки в многоместном номере

«Удача» - от 500 рублей в сутки в многоместном номере

«Bravo» - от 500 в сутки в многоместном номере

Где перекусить:

Рестораны:

Летучий голландец – средний чек 3000

Мансарда - средний чек 3500

Строганов стейк-хаус - средний чек 5000

Корюшка - средний чек 4000

Штакеншнейдер - средний чек 3500

Столовые:

Сеть столовых №1

Евро-столовая

Сеть «Тарелка»

Столовая №5

Бистро «Щелкунчик»

Везде можно пообедать за 200-300 рублей