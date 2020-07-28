Последствия ливня в Санкт-Петербурге 28 июля 2020: Половина месячной нормы осадков затопила город

Последствия жуткого и продолжительного ливня в Санкт-Петербурге, прошедшего 28 июля 2020 года, прочувствовал на себе практически каждый горожанин. Что поделать – на Северную столицу обрушилась почти половина месячной нормы осадков. Это примерно больше 30 мм при среднем значении за июль около 80 мм.

Пешеходам оставалось просто смириться с участью и не свернуть себе ноги в пучине. Фото: vk.com/spb_today

Спасатели МЧС и аварийные бригады «Водоканала» были нарасхват. Всего от петербуржцев поступили 109 заявок о том или ином последствии ливня. 53 бригады «Водоканала» старались максимально быстро устранять подтопления. Под водой оказались не только улицы, но и подвалы зданий.

Жуткий потоп на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

- Пожарно-спасательные подразделения дважды выехали на падение деревьев и один раз для помощи коммунальным службам, ликвидирующим подтопления участка дороги. При этом спасатели транспортировали двух пассажиров такси, оказавшихся в воде, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге протекла из-за ливня.Видео: vk.com/spb_today

Список улиц, на которых образовались «моря» и «океаны», обширный. Вода пришла на Пулковское шоссе около развязки с КАД и заглянула на Ленинский проспект. По традиции пострадал и перекресток улиц Парашютной и Репищева. Не выдержала напора стихии, как и раньше, станция метро «Автово». Сотрудники подземки огородили место «водопада» и пытались хоть как-то устранить последствия ливня.

Фонтан забил у станции метро "Академическая" в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

А у метро «Академической» забил фонтан. Всех, кто выходил из вестибюля станции, ждала «Венеция».

Про стандартные ливневки горожанам и так все понятно. А вот модернизированные участки ливневой канализации в этот раз, по словам Смольного, были в порядке. Это к примеру, улица Тельмана, набережная Фонтанки, проезд под Алмазным мостом, угол Лиговского и Воздухоплавательной.

К сожалению, это традиционные для времени ливня перекрестки. Фото: vk.com/spb_today

Напоследок публикуем ТОП-3 самых пострадавших районов во время ливня. В Московском за 20 минут выпало 25,43 мм осадков. На втором месте – Колпинский район. Там интенсивность дождя составила 20,14 мм за 20 минут. И на третьей строчке расположились Шушары с 14,86 мм. Напомним, ливневка Санкт-Петербурга рассчитана на дождь с максимальной интенсивностью 7,2 мм за 20 минут.