Стильные, интересные и по-домашнему уютные: какие общественные пространства появляются в новостройках Петербурга

Городские оазисы

Что такое общественное пространство? Лет десять назад мы ответили бы на этот вопрос просто: двор, парк, городская площадь. Сейчас покупатели квартир в новых домах получают в свое распоряжение разные центры притяжение – интересные зоны отдыха, развивающие детские игровые комплексы, тематические ландшафтные парки, экотропы, благоустроенные набережные, променады и так далее.

Продолжение квартиры: какими должны быть общественные пространства в жилых комплексах Петербурга 00:00 00:00

- Наши зарубежные коллеги давно пришли к выводу, что комфортное общественное и уличное пространство влияет на качество среды обитания. Для нашей страны этот формат относительно новый, но при этом, уже хорошо зарекомендовавший себя. В основном это коворкинги, хобби-румы и, палисадники- все, что может удовлетворить потребности людей, - говорит заместитель директора по маркетингу компании «Арсенал-Недвижимость» Анастасия Фесенко.

Заставленные автомобилями дворы, тесные проезды, скудное освещение, убогое озеленение и дефицит детских и спортивных зон постепенно уходят в прошлое. Застройщики стали гораздо больше внимания уделять благоустройству, а именно его планированию.

- Фактически общественные пространства сегодня стали неотъемлемой частью любого девелоперского проекта. Но перед тем, как создать такое пространство, приходится много времени потратить на исследования и глубокий анализ: какие тренды актуальны сейчас в благоустройстве, что хотят, а чего не хотят видеть во дворах люди, на что потребитель готов тратить деньги. Потому что мало придумать различные «фишки», надо понимать, что их потом нужно содержать, а это расходы, - поясняет заместитель генерального директора строительной корпорации «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.

Что мешает создавать уникальные общественные пространства?.

Одной красоты мало

Новое публичное пространство можно создать разными способами, но главное правило: такое место должно притягивать людей.

- Задача общественных пространств - создавать условия, чтобы им пользовались, то есть они должны быть не только красивыми но и полезными. А для этого на территории необходимо реализовать минимум 10 функций, которые включают в себя игру, отдых, занятия спортом, прогулки, наблюдение за природой, общественное питание и так далее. Чем больше функций у общественного пространства, тем больше людей туда придет. То есть, нужно создать живое, интересное место, - считает Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК компании «Ленстройтрест».

Общественное – значит не мое: зачем жильцам общественные пространства в жилых комплексах Петербурга 00:00 00:00

Другой вопрос, кто будет платить за все это разнообразие возможностей. Если смотреть на зарубежный опыт, то, например, в Нью-Йорке стоимость создания наземного парка Хай-Лайн на месте старой надземной железной дороги была включена в стоимость квадратного метра строящихся по соседству домов. У нас все немного по-другому: наши соотечественники не всегда готовы платить за оригинальность и креатив по соседству. Кстати, именно по причине высокой стоимости содержания современные застройщики практически перестали строить на территории жилых кварталов фонтаны. Красиво, но очень дорого.

- Мы разрабатываем концепцию общественных пространств еще на этапе проектирования дома. Часть из них, например - бассейн, требуют дополнительных расходов на содержание. Этот момент изначально оговаривается с жильцами, еще до момента подписания договора.

Для нас очень важно, чтобы жители комфортно чувствовали себя не только в своей квартире, но и за ее пределами. Поэтому мы стараемся создать максимально разнообразную инфраструктуру, за которую иногда приходится доплачивать- рассказывает Анастасия Фесенко.

Стильные, интересные и по-домашнему уютные: какие общественные пространства появляются в новостройках Петербурга.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Фишки» новых районов

Петербург постоянно прирастает новыми жилыми кварталами, а вот центр остается практически нетронутым - в этом и есть шарм Северной столицы. Получается, что большинство новых общественных пространств появляется в спальных районах города. Очень интересных пространств! Например, роль общественного пространства в проекте «Новое Горелово» компании «ЛенРусСтрой» будет играть променад-аллея: к ней будут сходится все проезды, дороги, пути и велодорожки. Здесь же, на бульваре, разместятся кафе и даже открытый кинотеатр. В планах создание еще одного интересного пространства - Playhub: специальная игровая зона для детей и взрослых.

«Изюминкой» квартала «Янила» от застройщика «Ленстройтрест» стала центральная площадь с голландской мельницей. Поначалу там проводились собственные массовые мероприятия, а сейчас эта площадка часто становится основной сценой для праздников районного масштаба

Почему некоторые арт-объекты ни в коем случае нельзя переносить на улицу?.

В компании «Арсенал-Недвижимость» делают ставку на здоровый образ жизни - сейчас это в тренде. В жилых комплексах «Ариосто!» и «Модум» создаются прогулочные зоны, велодорожки, площадки для занятий спортом, спортзалы, бассейны.

И практически самой востребованной концепцией общественных пространств остаются зеленые зоны.

- Запрос на экологию есть, но многие не понимают, что зеленые насаждения рядом с домом - это тоже часть плана и проекта. Нельзя так просто пересадить растущее дерево на другое место. И чтобы разбить палисадник, нужно согласовать место, чтобы не повредить инженерные коммуникации, - объясняет Денис Заседателев.

Максим Жабин добавляет: многие жильцы просят посадить во дворе красивые деревья, но ничего не знают об особенностях растений.

- К примеру, черемуха привлекает к себе комаров и мух, поэтому вряд ли такое соседство понравится жильцам, - предупреждает эксперт.

КСТАТИ

Потребителя надо воспитывать

Если этого не делать, то, как бы ни старались застройщики, покупатели этого не оценят.

- Мы на каждом этапе объясняем клиенту, что и зачем делаем. Почему важны те или иные ценности и как они могут изменить жизнь. Человека важно информировать, прозрачная система позволяет эффективно управлять проектами, - уверен Максим Жабин.

Кроме того, девелоперам приходится бороться со стереотипом: раз общее, значит ничье.

- Люди должны ощущать, что это их дом, тогда они будут заботиться о нем. В наших проектах мы регулярно устраиваем субботники и вместе с жильцами высаживаем цветы, аллеи или приводим в порядок какой-либо элемент во дворе. Когда сам создаешь чистоту, то бережнее потом к ней относишься, - добавляет Денис Заседателев.