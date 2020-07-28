Календарь матчей «Зенита» в РПЛ 2020/2021: первая игра – с «Ротором», первый домашний матч – против «ЦСКА»

Вот и завершился этот самый странный футбольный сезон. А до начала нового – меньше двух недель. «КП» публикует календарь матчей «Зенита» в РПЛ 2020/2021.

Что стоит выделить. Во-первых, сезон для «Зенита» начнется битвой за Суперкубок. Обычно этот матч играют между победителями чемпионата и кубка России, но, если это один и тот же клуб, как сейчас, то трофей разыгрывают золотой и серебряный призеры чемпионата. То есть, «Зенит» снова сыграет с «Локомотивом». В прошлом году удача была на стороне москвичей. Кто окажется сильнее на этот раз, узнаем 7 августа. Игра пройдет на ВЭБ-Арене в столице.

А уже с 8 по 11 августа 16 команд премьер-лиги сыграют первый тур регулярного чемпионата Тинькофф РПЛ. «Зенит» отправится в гости к дебютанту лиги – волгоградскому «Ротору». Команда завоевала путевку в РПЛ, победив в первенстве ФНЛ. Чемпион встретится с чемпионом.

Первый домашний матч на «Газпром-арене» сине-бело-голубые проведут лишь в третьем туре. И сразу против серьезного соперника: ЦСКА.

Заключительным матчем «Зенита» в Тинькофф-РПЛ станет выездной поединок с «Тамбовом», который пройдет 16 мая.

Отметим, что график в этом году очень плотный. Растягивать чемпионат нельзя, потому что в следующем году Петербург принимает перенесенный Чемпионат Европы по футболу. В августе, пока еще не начались еврокубки, команды будут играть туры в середине недели. В итоге к осени уже будет сыграно шесть туров, а на зимнюю паузу клубы уйдут, после 19 тура.

Обратите внимание, точного времени и дат начала игр еще нет. Их обещают публиковать в несколько этапов: с 1-го по 6-й тур – в ближайшие дни. С 7-го по 10-й – после жеребьевки квалификации еврокубков, до 19-го тура – после жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. График весенних игр будет опубликован ближе к концу зимней паузы.

Календарь матчей «Зенита» в РПЛ 2020/2021

1-й тур, 8–11 августа: «Ротор» — «Зенит»

2-й тур, 14-17 августа: «Ростов» — «Зенит»

3-й тур, 18-20 августа: «Зенит» — ЦСКА

4-й тур, 21-24 августа: «Зенит» — «Тамбов»

5-й тур, 25-27 августа: «Динамо» — «Зенит»

6-й тур, 28-30 августа: «Локомотив» — «Зенит»

Перерыв на матчи национальных сборных – 31 августа-8 сентября

7-й тур, 11-14 сентября: «Зенит» — «Арсенал»

Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 16-17 сентября

8-й тур, 18-21 сентября: «Урал» — «Зенит»

9-й тур, 25-28 сентября: «Зенит» — «Уфа»

Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 30 сентября, 1 октября

10-й тур, 2-4 октября: «Спартак» — «Зенит»

Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября

11-й тур, 17-19 октября: «Зенит» — «Сочи»

Матчи группового этапа Бетсити-Кубка России – 21-22 октября

12-й тур, 23-26 октября: «Зенит» — «Рубин»

13-й тур, 30 октября — 2 ноября: «Химки» — «Зенит»

14-й тур, 6-8 ноября: «Зенит» — «Краснодар»

Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября

15-й тур, 21-23 ноября: «Ахмат» — «Зенит»

16-й тур, 27-30 ноября: «Арсенал» — «Зенит»

17-й тур, 4-7 декабря: «Зенит» — «Урал»

18-й тур, 11-14 декабря: «Зенит» — «Динамо»

19-й тур, 15-17 декабря: «Зенит» — «Спартак»

Пауза в сезоне

1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы 16-18 февраля, 23-25 февраля

1/8 финала Бетсити-Кубка России – 20-21 февраля

20-й тур, 26 февраля — 1 марта: «Зенит» — «Ростов»

1/4 финала Бетсити-Кубка России – 2-3 марта

21-й тур, 5-8 марта: «Рубин» — «Зенит»

22-й тур, 12-15 марта: «Зенит» — «Ахмат»

23-й тур, 19-21 марта: ЦСКА — «Зенит»

Перерыв на матчи национальных сборных – 22-31 марта

24-й тур, 3-5 апреля «Зенит» — «Химки»

25-й тур, 9-12 апреля: «Сочи» — «Зенит»

26-й тур, 16-19 апреля: «Краснодар» — «Зенит»

1/2 финала Бетсити-Кубка России – 21-22 апреля

27-й тур, 23-26 апреля: «Зенит» — «Ротор»

28-й тур, 30 апреля — 3 мая: «Зенит» — «Локомотив»

29-й тур, 7-10 мая: «Уфа» — «Зенит»

Финал Бетсити-Кубка России – 12 мая

30-й тур, 16 мая: «Тамбов» — «Зенит»