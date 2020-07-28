2020-07-29T00:08:08+03:00
Происшествия

Налетчик ограбил отделение банка в центре Санкт-Петербурга

Неизвестный мужчина наставил на сотрудников банка предмет, похожий на пистолет, и похитил деньги
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Налетчик ограбил банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.Налетчик ограбил банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Неизвестный налетчик ограбил отделение крупного российского банка в Санкт-Петербурге. Все произошло 28 июля около 19:30. Злоумышленник действовал быстро и жестко. Он ворвался в здание и тут же начал угрожать офисным работникам. Те с ним спорить не стали и отдали деньги. После того, как налетчик сбежал из отделения банка, работники молниеносно нажали на тревожную кнопку.

- Около 19:30 в полицию поступило сообщение о том, что в офис финансово-кредитной организации, расположенной в одном из домов на Большом проспекте Васильевского острова, забежал неизвестный мужчина. Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет. После чего он похитил денежные средства и скрылся с места происшествия, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что в ходе дерзкого ограбления никто не пострадал. Сумма денежных средств, похищенных мужчиной, сейчас уточняется. Налетчика уже ищут по всему Санкт-Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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