В последние годы в мире набирают популярность ремонтные кафе. Это пространства, где собираются люди и создают самые разные вещи: одежду, мебель, технику и многое другое. Ну а если ты не умеешь, то там тебя всему этому научат. Причем ни за одно, ни за второе платить не придется. В Петербурге до этого года таких мест не было. Но все изменилось. Теперь на Большой Монетной улице располагаются общественные мастерские. «Комсомолка» там побывала и узнала, как все устроено, и чему собираются учить людей.«Саму идею подсказали люди»Для куратора общественных мастерских Вероники Седининой это не первый проект реновации бюджетного учреждения. В Петроградском районе два года назад открылся центр добрососедства «Дом» - общественное пространство для знакомства и общения некоммерческих сообществ. В этот раз она решила создать место, где можно не только работать на ноутбуке, проводить лекции, тренинги, праздники, но и делать что-то своими руками.- Саму идею подсказали люди. Многие, кто приходил в «Дом», часто говорили о том, что хотят что-то мастерить. Я подумала, а почему бы не попробовать, если есть запрос. Разработала концепцию и представила ее начальнику сектора молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации Петроградского района. Ей идея понравилась, и ее презентовали в Законодательном собрании. А власти города уже выделили деньги на реновацию, - рассказывает «КП» Вероника Сединина. – Потом к проекту подключился Будимир Ворошилов. Я привлекала его как сокуратора. Мы раньше вместе работали над реновацией библиотек Красногвардейского района, также у Будимира есть опыт в создании производства изделий из дерева.Для них было важно удовлетворить потребности разных групп, поэтому сначала они провели три проектные сессии с жителями района, представителями НКО и мастерами. Обсудили, что хотели бы видеть в новом пространстве петербуржцы, и как, на их взгляд, оно должно быть устроено. Все пожелания проанализировали и представили горожанам готовую концепцию пространства с дизайн-проектом.Грязные и чистые блокиВ апреле, пока другие петербуржцы были вынуждены сидеть дома из-за пандемии, началась реконструкция помещения, чтобы оно получилось таким, как и задумали горожане и кураторы.Пространство поделили на две части. Слева находится грязный блок для работы с твердым материалом: деревом, металлом, оргстеклом, электроникой. Здесь полноценное производство. Можно создавать шкафы, столы, стулья, кровати и даже чинить гаджеты. Для этого имеется все необходимое оборудование. Закупили множество различных электроинструментов: болгарки, паяльники, фрезеры, шлифовальные машинки, осциллограф для анализа электроники. Установили компьютеры для моделирования, трехмерный принтер для работы с пластиком и резиной, станки с числовым программным управлением. Один для маленьких изделий, а второй, три метра на полтора, для больших.- С его помощью можно собрать дом, - поясняет Будимир.Справа - чистый блок. Тут располагаются швейная и керамическая мастерские. Все оснащено по последнему слову техники: бытовые и профессиональные швейные машинки, утюги, отпариватели, манекены, стол для кройки, оверлок и коверлок, вышивальная машина, в которой можно запрограммировать желаемый рисунок, и она вышьет его сама. На полках – множество инструментов: от обычных ниток до штуковин, которые пригодятся в создании изделий из кожи.Для работы с керамикой есть и гончарный круг, и раскатчик глины, и покрасочный шкаф, и большая муфельная печь для обжига изделий.- Чтобы работалось комфортно, сделали кухню, душевую комнату и специальное место для отдыха, - отмечает Вероника.12 на 7Функционировать «Ангар» будет ежедневно с 10 утра до 22 вечера. В будние дни резиденты мастерских - начинающие мастера – смогут бесплатно пользоваться пространством и оборудованием. Взамен они будут сотрудничать с благотворительными организациями. Например, создавать для них вместе с волонтерами сувенирную продукцию.Также в первой половине дня в пространстве будут заниматься и что-то мастерить подопечные интернатов, молодые люди с ментальными особенностями. Для них создали все необходимые условия.Вечером площадка станет местом для курсов. На них горожане смогут освоить понравившееся прикладное направление. А в выходные дни она превратится в производственный коворкинг. Каждый, предварительно записавшись, сможет прийти и создать то, что ему нужно или хочется.- При условии, что человек прошел наши курсы, или у него уже есть необходимые навыки для работы с тем или иным оборудованием, инструментом. Достаточно показать документ, в котором это зафиксировано, - уточняет Будимир.В каждом блоке будут находиться мастера. Они всегда смогут помочь или что-то подсказать.- Ориентируемся, что пространством будут пользоваться петербуржцы от 18 лет и старше. Все-таки для детей в городе много кружков и мест для развлечения, проведения досуга, а вот для других горожан бесплатного качественного и актуального предложения не так много, - комментирует Вероника.По мнению кураторов, это место отлично подойдет для студентов, которым негде попрактиковаться, а также тем, кто думает сменить профессию или уже решил, но средств на обучение и аренду помещения пока нет.- Многие резиденты, которых мы отобрали, начинали свое дело весной-летом этого года, то есть во время пандемии. Так получилось, что они лишились работы и начали заниматься ремеслом, чтобы заработать. Возможно, кто-то попробует что-то сделать своими руками и тоже захочет поменять свою жизнь, открыть бизнес. Или увидит, что это не очень просто и решит оставить занятие в качестве увлечения, - добавляет она.«Ангар» заработает для петербуржцев уже 15 января как открытый коворкинг, резиденция и обучающая площадка. Для того, чтобы возможность поработать была у всех, введут систему бронирования. Абсолютно все – курсы, использование оборудования и пространства - бесплатно. Все, что нужно, это только ваше желание.