Свежими данными статистики, которая волнует всех, – статистике зарплаты – поделился Петростат. Судя по числам, которые приводят специалисты, с финансами в непростом 2020 году в Санкт-Петербурге дела обстояли не так-то плохо: средняя номинальная зарплата в январе-сентябре 2020-го оставила 66 264 рубля и превысила уровень 2019 года на 3,6 процента.Впрочем, коронавирусная пандемия отразилась на зарплатных счетах петербуржцев не только положительно. В первую волну статистика зафиксировала падение, которое заметнее всего на динамике реальной зарплаты. Если остальные месяцы трех кварталов года показывали «плюс», то апрель и май продемонстрировали заметный «минус» – на 1,6-8,7 процента. В целом от месяца к месяцу размер зарплаты колебался вплоть до 17 процентов.– Снижение среднемесячной зарплаты, вероятно, произошло из-за того, что мерами поддержки малого и среднего бизнеса смогли воспользоваться только 25 процентов предпринимателей: у остальных коды ОКВЭД не соответствовали направлениям этой поддержки, – отмечает президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек. – Но даже с учетом весеннего снижения, по итогам года средняя зарплата покажет рост примерно в 3 процента. Этого удастся достичь благодаря выплатам, прежде всего, работникам бюджетной сферы, а также действиям властей по сохранению зарплат на время вынужденного простоя на уровне не ниже МРОТ на предприятиях частного сектора. Кроме того, многие предприятия по своей инициативе сохранили зарплаты в размере 75 процентов.Самыми доходными в 2020 году стали профессии в сфере добычи полезных ископаемых (здесь зарплата была выше средней по региону в 3,3 раза), деятельности водного транспорта (в 1,8 раза больше средней), работы воздушного транспорта и информатизации и связи (выше средней в 1,7 раза).А вот кто зарабатывал меньше всех, так это сотрудники производств мебели (38,4 процента от средней зарплаты), работники гостиниц и общепита (46,2 процента от средней зарплаты), почтальоны и курьеры (53,4 процента то средней зарплаты).Кстати, в соседнем регионе – Ленобласти, где средняя зарплата составила 47 413 рублей, – картина немного другая. Наиболее прибыльными стали водный транспорт (в 1,9 раза больше средней зарплаты), производство компьютеров и электроники (1,6 раза), химические предприятия (1,5 раза). В аутсайдерах статистики – производство одежды (52,7 процента от средней зарплаты), гостиницы и общепит (53,3 процента), почтовые и курьерские службы (53,6 процента).Любопытна и статистика по районам Петербурга. Самыми богатыми и работящими, в сухой трактовке цифр, можно назвать работников Петроградской стороны и Васильевского острова, а самыми скромными в доходах – жителей Кронштадта и Пушкина.КОНКРЕТНО: Средняя зарплата одного работника организации по районам Санкт-Петербурга, руб.:Петроградский – 106 827,Василеостровский – 92 162,Московский – 89 876,Красносельский – 87 981,Центральный – 87 658,Курортный – 84 479,Приморский – 77 769,Красногвардейский – 77 083,Выборгский – 76 069,Адмиралтейский – 76 064,Калининский – 71 987,Петродворцовый – 69 745,Фрунзенский – 69 367,Невский – 68 727,Кировский – 67 437,Колпинский – 65 003,Пушкинский – 64 097,Кронштадтский – 61 828.