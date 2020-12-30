30 декабря в Санкт-Петербурге закрылись на «карантин» кафе, рестораны и бары. И вместе с тем – заработали «зимние веранды», уникальное ноу-хау Смольного, вызвавшее много вопросов у представителей ресторанного бизнеса. «Комсомолка» прошлась по зимним верандам в центре города и теперь делится впечатлениями.Двухчасовая инспекция Центрального района показала: формат зимних веранд для Петербурга мягко говоря… странный. По целому ряду причин. И спасением для рестораторов в период вынужденного застоя он точно не станет.Во-первых, веранд мало. На тот же Невский проспект – раз-два и обчелся. Да и то – полностью «благоустроенное» место отдыха, со столами и стульями нам встретилось лишь однажды. В основном рестораторы креативят как могут – кто-то выставляет на улицу перевернутые железные бочки, раскрашенные в фирменные цвета, кто-то ограничивается стоечкой, куда можно поставить стаканчик с горячим напитком. Большинство же просто работает навынос – зазываешь, забираешь и идешь себе по своим делам.Да и, к слову, с тем самым «благоустроенным местом», о котором мы говорили чуть выше, все тоже не так хорошо, как хотелось бы. Во время нашей рабочей «прогулки» зарядил мелкий противный дождик, так что когда мы добрались до веранды, столы и стулья там оказались мокрыми. Причем хорошо так мокрыми – смахнуть влагу рукавом и сесть не получится.- А что это у вас зонтик сложен? – спросили мы хмурую девушку на раздаче. Гигантский брезентовый зонт и впрямь торчал посреди уличной мебели закрытым, как матча без паруса. Девушка в ответ лишь устало махнула рукой:- Ветер же! Только раскроешь – сразу срывает.И это, отметим, был ресторан – то есть, заведение широкой направленности, где можно и основательно поесть и выпить и чего-нибудь перекусить на ходу. А вот кому действительно приходится туго, так это барам. На лавной «питейной» улице Санкт-Петербурга – улице Рубинштейна – и вовсе царило непривычное затишье. Тех, кто решился здесь связываться с зимними верандами, можно по пальцам пересчитать – причем одной руки.- Лучше уж работать так, чем вообще никак, - пожимает плечами один из таких смельчаков – управляющий по имени Денис. Его зимняя веранда выглядит совсем просто – два высоких стола, притащенных на улице прямиком из обеденного зала, и несколько стульев. И то – стулья выставляют не всегда, а лишь когда нет грязи и слякоти на тротуаре. – У нас и так прибыль по итогам декабря упала на 80 %. Что будет дальше – никто не представляет. Хотя нам, по большому счету, от веранд и работы навынос особого толка нет. У нас бар. 90 % ассортимента – напитки. У нас основной поток гостей шел стабильно после 20:00 – и шел именно что посидеть внутри, в тепле, что-то там выпить, пообщаться. Но, повторюсь – уж лучше так, чем никак. Посмотрим, что из этого получится. Одно радует – процедуру согласования упростили. В пятницу мы подали в администрацию заявку на обустройство веранды – уже в понедельник получили согласие.Впрочем, такой стратегии придерживаются не все. Управляющий другого бара – на этот раз полностью закрытого и без следов какой-либо «уличной» активности – объяснил нам, что его команда поразмыслила-поразмыслила – и не нашла ничего лучше, чем временно вогнать заведение в состояние «спячки».- Мы даже электричество по-максимуму отключили, чтобы не тратить деньги потом на оплату, - пояснил парень. – Оставили только какие-то «дежурные» лампочки, чтобы уборщицы могли ходить, не спотыкаясь. А так – нам это обустройство веранд дороже выйдет. А толку от него – ноль.Но, впрочем, чего нам ссылаться на других? Надо и самим опробовать «ноу-хау». С такими мыслями мы взяли в одном из ресторанов порцию фалафеля и.. опробовали.Лучше бы не пробовали. Сидеть на зимней веранде даже в минус один, в ветер, холод и дождь – удовольствие, откровенно говоря, на троечку. Место, где мы обосновались, было прикрыто брезентовыми зонтиками, но толку от этого оказалось мало – противная морось буквально висела в воздухе, так что на столах и стульях растекались лужи. И дело не в нерасторопности официантов – просто вытирать их бессмысленно. Через минуту опять набегут.А тут еще ветер переменился, и капли дождя забили мне чуть в лоб чуть ли не параллельно земле. Заворчав, я сгреб свой заказ и отодвинулся еще глубже под зонтик. Ветер переменился снова. Все повторилось. Так что резюмируем: есть (именно есть – какие-нибудь ресторанные блюда, основательно и долго) на зимних верандах – сущее мучение. Максимум, на что они годятся – присесть на пять минут, выпить кофе и выкурить сигаретку. Рестораторы, к слову, это подтверждают:- Средний чек у нас снизился почти вдвое, - рассказал нам другой управляющей по имени Роман. У Романа уже не бар, а кафе, причем в самом центре города – в арке Генерального штаба. Правда, толку от этого мало. – Если раньше он был где-то 530-550 рублей, то теперь – 250 рублей максимум. Мы, конечно, приняли меры – урезали меню, закупились продуктами, которые могут долго лежать в морозильнике. Отправили в бессрочный отпуск две трети сотрудников – раньше их у нас было восемнадцать, теперь осталось шесть. Но все равно – большой выгоды в этом во всем мы не видим. Падение выручки составит процентов 80, не меньше. И это с учетом того, что обычно кафе, рестораны и бары в новогодние праздники делали себе такую кассу, чтобы потом относительно безбедно жить в разгар «низкого сезона» - в феврале-марте. Поэтому сейчас у нас это скорее такой рекламный ход – просто чтобы напомнить людям, что мы еще тут, что мы не закрылись, что к нам можно прийти. Но что будет дальше – никто не может сказать.Да, кто-то может возразить – а почему бы не сделать зимние веранды теплыми и уютными? Собрать каркас, затянуть его все тем же брезентом, поставить внутри пару обогревателей. Живи, да радуйся, получай прибыль – разве нет?Как выяснилось, нет. Во-первых, даже самый дешевенький китайский обогреватель, способный обогреть максимум четыре квадратных метра площади, стоит около 12 000 рублей – таких денег сейчас нет ни у кого. Во-вторых, если мы говорим, к примеру, о той же арке Генерального штаба – или других значимых локациях – то там на такие конструкции нужно получать отдельное разрешение у администрации города. Пока заполнишь бумажки, пока подашь, пока получишь ответ – уже и две недели истекут, и в верандах отпадет любая необходимость.Одним словом, зимние веранды – забавное, медийное, но ни в коем случае не эффективное решение проблемы.- Это все из разряда «зайти и выпить горячий напиток», - с сожалением констатирует куратор ассоциации «Объединение рестораторов улицы Рубинштейна» Анжелика Ефремова. – Расходов в любом случае получится больше, чем доходов – ведь если ресторан работает, то его руководство платит за электричество, за коммуналку, платит сотрудникам и так далее. Кому-то, возможно, удастся временно перейти чисто на продажу горячих напитков. Что будет с остальными – большой вопрос. Тусоваться на улице в такую погоду никто не будет – уж лучше дома собраться. Поэтому это послабление нам ничего не дало. Мы сейчас все находимся в состоянии, которое я бы лично назвала «прыжок веры».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзменение ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге с 4 января 2021: рестораны смогут работать до 23:00, а театры принимать зрителей, но с РождестваГубернатор подписал изменение ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге с 4 января 2021: действие карантинных мер продлено до 31 января (подробности)