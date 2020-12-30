Народная артистка СССР, звезда фильмов \\"Служебный роман\\", \\"Соломенная шляпка\\" и \\"Д'Артаньян и три мушкетера\\" Алиса Фрейндлих встретит Новый год не одна. Правда, радости в этом немного: вместе с ней в инфекционном отделении оказалась практически вся семья - дочка Варвара и внучка Анна. Об этом \\"КП-Санкт-Петербург \\"в среду, 30 декабря, рассказал источник, близкий к системе городского здравоохранения.- Сначала госпитализировали саму Алису Бруновну с дочерью, потом привезли внучку, - уточнил источник. - У всех один диагноз - коронавирусная инфекция. Состояние тяжелое, но стабильное, без какой бы то ни было динамики.По словам нашего источника, и сама Алиса Фрейндлих, и ее домочадцы ведут себя образцово - звездный статус никак не проявляют, особого отношения к себе не требуют. Всё прекрасно понимают, что находятся в больнице, а принцип тут строгий: генерала лечить как солдата, солдата - как генерала. Единственное - Алиса Бруновна страдает без возможности покурить. Но придется смириться и потерпеть - режим есть режим.Напомним, о госпитализации Алисы Фрейндлих стало известно в понедельник, 28 декабря. При этом, как удалось выяснить \\"Комсомолке\\", болезнь пришла к ней куда раньше - просто до определенного момента звезда пыталась лечиться самостоятельно. Несмотря на тяжелое состояние, Алиса Бруновна в сознании, она говорит и сама дышит - а значит, есть все шансы на выздоровление.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Очень хорошо понимает свое состояние»: стало известно, что мешает выздоровлению Алисы Фрейндлих от коронавирусаЗвезда «Служебного романа» и «Соломенной шляпки» вот уже несколько дней находится в отделении интенсивной терапии (подробности)